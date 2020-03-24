Продажи ограниченного выпуска «арктического» УАЗ «Патриот» начались в России

Ульяновск, 24 марта. Ульяновский автомобильный завод начал продажи внедорожника УАЗ «Патриот» Antarctic Edition. Выпуск будет лимитированным — всего 200 автомобилей. Данная акция приурочена к 200-летию открытия Антарктиды.

«Антарктический» УАЗ получил бензиновый двигатель на 149,6 лошадиные силы, пятиступенчатую механическую коробку передач и раздаточную коробку с электромеханическим приводом. Изменится и внешний облик. Кузов автомобиля будет окрашен в цвет «Белый металлик», который хорошо контрастирует с черными стальными дисками. Автомобиль оснащен противотуманными фарами, кондиционером, круиз-контролем, дополнительным отопителем салона, а в более дорогой версии есть климат-контроль, мультимедийный комплекс, система безопасной парковки и предпусковой обогреватель.

«В перечень стандартного оснащения Antarctic Edition входит «Зимний Пакет» с функциями подогрева обшитого кожей руля, ветрового стекла, а также передних и задних кресел c тканевой обивкой и водоотталкивающей пропиткой», — сообщает пресс-служба Ульяновского завода.

На все автомобили данной серии распространяется гарантия от производителя на 3 года или на 100 тыс. км пробега.

Ранее сообщалось, что Ульяновский автомобильный завод создал специальную версию внедорожника УАЗ «Патриот» для сотрудников дорожно-постовой службы (ДПС). В салоне внедорожника специалисты установили систему видеонаблюдения, сигнальный громкоговоритель, а также перегородку между первым и вторым рядами сидений. Опционально на УАЗ «Патриот» можно установить радиостанцию, лебедку, а также измеритель скорости.