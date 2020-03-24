Лика Стар рассказала о благодарности итальянцев России за помощь в борьбе с коронавирусом

Певица Лика Стар, оказавшаяся заложницей коронавируса в Италии (она находится в карантине на Сардинии), продолжает делиться новостями с автором резонансных публикаций о шоу-бизнесе блогером Вадимом Манукяном.

В интервью для Федерального агентства новостей Лика рассказала, как Италия благодарна России за помощь в борьбе с коронавирусом, и дала несколько советов по защите от инфекции пожилых людей.

Друг познается в самые сложные времена

— Как Италия отреагировала на помощь России в борьбе с коронавирусом? Как мы знаем, уже 14 самолетов ВКС РФ доставили в Италию российских врачей-вирусологов, а также оборудование и дезинфицирующие средства.

— Это очень сложный момент для Италии, которая фактически оказалась наедине с огромной бедой. В стране не хватает медиков, ощущается нехватка необходимой аппаратуры, элементарных медикаментов, и все это на фоне закрытия внутренних границ Евросоюза. Получается, в тот момент, когда все соседи закрыли свой дом на засов, наша Россия — моя любимая Родина — протянула Италии руку помощи. Я горжусь Россией! И я знаю, как благодарны итальянцы России за эту помощь!

Я нахожусь здесь, в Италии, и счастлива от понимания, что руководство России, несмотря на объективные сложности, которые есть в нашей родной стране, в том числе в связи с коронавирусом, с которым могут столкнуться и наши граждане, несмотря на все это, прислало самолеты с медиками, с реальной помощью. Это очень важно не только для развития отношений между Россией и Италией, это также поможет улучшению политических взаимоотношений во всем мире. Тут можно многое сказать, но главное — друг познается в самые сложные времена. Так вот, сегодня именно Россия показала себя настоящим другом Италии!

В зоне риска наши родители, наши бабушки

— Согласно официальным данным, среди умерших от коронавируса в основном представители старшего поколения, которых в Италии треть населения. Каково отношение к этому в Италии, какие лично вы можете дать рекомендации читателям ФАН?

— Ситуация пока не улучшается либо улучшается незначительно. На днях за одни сутки прервалось более 700 человеческих жизней — все эти люди умерли. Более 700 человек! Это безумные цифры. И это цифры только одного дня!

В прессе и соцсетях нередко пишут, что умирают только пожилые, что этот коронавирус не страшен для молодых. Это во многом правда. Вирус не так страшен для молодого здорового организма, как для пожилых.

Что ж получается: нам не о чем беспокоиться?! Нет, это не так! Я много думаю об этом, надеюсь, другие люди задумываются о том, что в зоне риска наши родители, наши бабушки, наши прабабушки. Наша история. Наше дерево с корнями. Наша родословная. Люди, которых мы безумно любим. Без которых не можем жить. Наши дорогие старики, которые, когда мы к ним приходим, встречают нас накрытым столом всегда, несмотря на то, есть ли у них деньги и какая у них пенсия. Давайте помнить о наших бабушках и дедушках, которые всегда ждут своих внуков. Жизнь и здоровье наших стариков должны волновать абсолютно всех!

— Как вам кажется, почему именно в Италии сложилась такая тяжелая ситуация со смертностью среди пожилых от коронавируса?

— Мне многие задают этот вопрос — почему в Италии умерло так много пожилых. Здесь много причин, и одна накладывается на другую. В основном, на мой взгляд, это все-таки потому, что Италия — страна долгожителей, люди здесь реально долго живут. А сейчас именно они умирают и потому, что у них уже не осталось сил, и потому, что не хватает медицинской помощи. Не хватает аппаратов вентиляции легких. По сути, в Италии просто не хватает мощностей, чтобы помочь этим людям не умереть от коронавируса, и это очень печально.

— Как, на ваш взгляд, мы можем уберечь от коронавируса пожилых людей, которых мы любим?

— Наша безалаберность, возможно, даже безответственность, во многом от непонимания ситуации. Но кто, если не мы, будет защищать наших пожилых, наших бабушек и дедушек? Защищать тех, кто 75 лет назад отвоевал нашу Родину. Нашу свободу. Нашу независимость. Кто, кроме нас, защитит людей, которые нас любят и без которых нас бы просто не было?

Как просто сейчас некоторые пишут в Интернете:

«Умирают только пожилые».

Мол, ничего страшного.

Да, пожилые умирают, уходят. В том числе от коронавируса. Но знаете, как они уходят?! Я читала репортаж одного местного врача. Более страшную смерть невозможно представить. Человек, который прожил целую жизнь, заболевает, заразившись коронавирусом, и умирает в полном одиночестве. Он уходит один, изолированный, никто с ним даже не может попрощаться. Эти люди уходят в полном сознании, в понимании того, что у них осталось совсем немного времени. И они не могут проститься с самыми близкими людьми, с родственниками. Они просят у врачей попрощаться по Skype. Но разве это тот итог жизни, которого они ждали? Разве это то, к чему человек шел?

Конечно, мы можем сказать, что да, это незаслуженно, но многое от нас не зависит, мол, на все воля Божья. Но, думаю, нам, молодым, все-таки очень важно быть более внимательными к нашим старикам. Обращаюсь к тем, кто полон энергии и сил, кто не может сидеть дома, кому нужно работать и кормить детей, оставляя их на попечение бабушек и дедушек. Нам всем нужно понять: от нас зависит будущее, в том числе будущее наших стариков. От нас зависит, будет ли оно у них или нет. Сегодня я думаю только об этом!

И я не хочу, чтобы пожилые умирали так. Не хочу, чтобы они не могли проститься со своими близкими. Не хочу, чтобы они не могли их обнять в последний момент.

Говорю все это не в назидание кому-то или чтобы навести панику. Я говорю это, всем сердцем понимая глубину проблемы. Я осталась сиротой в 24 года. У моих детей не было бабушек и дедушек. Они просто не знают, что такое бабушка и дедушка. Я много лет не знала, что такое просто опереться на родное плечо. Просто позвонить и сказать:

«Привет, мама! Как твои дела? Помоги мне, пожалуйста!»

И она бы просто выслушала меня и сказала:

«Любимая моя! Не переживай! Все будет хорошо! Я с тобой».

И все. Этого было бы достаточно для решения всех моих проблем, но у меня этого не было. Желаю всем как можно дольше сохранять эту вековую родословную. Просто будьте внимательны и помните, что коронавирус опасен именно для пожилых людей. Самоизолируйтесь. Понимаю, что пока еще в России речь не идет о полном карантине, и многим кажется, что все это не страшно, где-то далеко и их не касается.

Но каждый ваш выход в общественные места, магазины может стать для ваших пожилых близких источником больших проблем, когда вы придете к ним в гости, когда вы просто их обнимите. Помните об этом и берегите себя и близких.