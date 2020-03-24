Собянин заявил, что пик коронавируса в РФ удастся сгладить из-за принятых ранее мер

Москва, 24 марта. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пик коронавируса в России удастся сгладить из-за мер, которые были приняты ранее.

Российский президент Владимир Путин 24 марта собрал совещание для обсуждения ситуации с коронавирусной инфекцией. Сергей Собянин заметил, что динамика развития инфекции высокая. По словам мэра Москвы, из-за рубежа в России за последние 10 дней прибыл один миллион граждан.

Вспышка коронавируса нового типа произошла в конце 2019 года в Китае. Главные симптомы — сдавленность в груди, высокая температура, сухой кашель. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса COVID-2019 во всем мире.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в России принимаются превентивные меры, направленные на предотвращение распространения коронавируса, однако ситуация постоянно меняется. По его словам, «предстоит тщательно взвесить ситуацию в зависимости от того, как она будет развиваться». 23 марта состоялось заседание президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса. Глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила усилить административную ответственность за нарушение правил карантина. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал эту инициативу.

Глава российского правительства поручил разработать меры по ужесточению ответственности за нарушение правил карантина.

По данным оперативного штаба, за последние сутки в РФ зарегистрировано 57 случаев заражения коронавирусом в 14 регионах. В общей сложности выявлено 495 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.