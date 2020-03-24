В России зарегистрировано 57 новых случаев заболевания коронавирусом за сутки

Москва, 24 марта. Число заболевших коронавирусом в России увеличилось на 57 за сутки, что на 14 меньше, чем днем ранее. Новые случаи инфицирования зарегистрированы в 14 регионах страны. В РФ количество случаев заражения коронавирусом составило 495, выздоровели 22 человека. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

По данным штаба, больше всего случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки выявлено в Москве ― 28 случаев. В Петербурге за сутки коронавирус подтвердился у пяти человек. В Воронежской и Свердловской областях выявлено по четыре новых случая заражения.

В Липецкой, Орловской, Ленинградской областях и в Приморском крае зафиксировано по два случая заражения инфекцией. Кроме того, в Калужской, Волгоградской, Самарской областях, Чечне и Татарстане выявлено по одному пациенту с коронавирусом.

Больше всего случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Москве ― 290 заболевших, в Подмосковье ― 35. В Петербурге диагноз подтвердился у 21 человека, 13 человек заболели коронавирусом в Свердловской области, в Самарской области ― 10.

Напомним, вспышка коронавируса нового типа произошла в конце прошлого года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса SARS-CoV-2 во всем мире. По данным на 24 марта, в мире выявлено более 390 случаев заболевания коронавирусом, более 17 тысяч человек скончались.

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