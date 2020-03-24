Цеков назвал информационным терроризмом фейки о коронавирусе в России

Москва, 24 марта. Российский сенатор Сергей Цеков назвал «информационным терроризмом» вбросы и фейки о коронавирусе в России. Он потребовал ужесточить наказание для тех, кто сеет панику и призывает участвовать в митингах.

Коронавирус стал причиной множества фейков и вбросов не только в международном пространстве, но и в России. Посол РФ в США Анатолий Антонов призвал главу американской правозащитной организации Human Rights Watch Кеннета Рота не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в РФ. При этом в самой России активно распространяются слухи о якобы пустых полках в магазинах и призывы скупать продукты, как будто уже совсем скоро нагрянет голод.

«Я бы назвал вбрасывание подобных роликов и фейков в условиях эпидемии информационным терроризмом — это наиболее точно характеризует подобную деятельность, — отметил сенатор в беседе с «Экономикой сегодня». — Сеять панику в условиях чрезвычайных ситуаций и эпидемий — значит создавать потенциальную опасность. Такие фейки толкают людей на спонтанные, необдуманные и абсолютно неправильные поступки, которые несут за собой серьезные последствия».

По его мнению, распространение паники грозит нестабильностью и хаотичной массовой истерией, а призывы выйти на улицу с протестами и массово закупать продукты создают потенциальную опасность для граждан. За такие действия должно быть максимально суровое наказание, считает Цеков.

«Распространение паники требует жестких мер борьбы — эпидемии и чрезвычайные ситуации следует приравнять к военному времени, когда законы, как известно, куда жестче», — добавил член Совета Федерации России.

Он считает, что бороться с ложью и фейками нужно с помощью административного штрафа. Если недостоверная информация привела к серьезным последствиям, в том числе к гибели человека, то за это нужно отвечать в рамках Уголовного кодекса, констатировал сенатор.

В конце прошлого года в Китае зафиксировали вспышку неизвестной инфекции, позднее выяснилось, что возбудителем стал новый тип коронавируса. На сегодняшний день число заболевших приближается к 400 тыс. человек. Жертвами инфекции стали свыше 17 тыс. человек.

Китайские власти полагают, что к созданию нового типа вируса причастны США. Некоторые эксперты поддерживают взгляды Пекина, предоставляя доказательства вовлечения Вашингтона в работу над инфекцией. Например, бывший эксперт ООН по бактериологическому оружию Игорь Никулин сообщил, что в секретной лаборатории Пентагона в 2015 году был создан новый тип коронавируса.