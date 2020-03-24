Доктор Бубновский рассказал, почему вакцина от коронавируса не поможет в лечении инфекции

Известный российский врач и телеведущий, президент фонда «Здоровье, экология, спорт» Сергей Бубновский заявил, что вакцина от бушующей сейчас во всем мире новой коронавирусной инфекции, когда будет изобретена, подойдет далеко не всем. У нее окажется немало побочных эффектов.

Профессор, доктор медицинских наук и основатель современной кинезитерапии дал эксклюзивное интервью Федеральному агентству новостей, в котором рассказал о своем отношении как к самоизоляции людей, так и к мерам, которые принимаются в связи с коронавирусом, в частности, в Москве.

«Посмотрите на статистику — умирают старики и ослабленные люди, с кучей сопутствующих заболеваний, — отметил Бубновский. — У кого слабый организм, тот умрет от чего угодно. От обычного гриппа, в том числе».

По словам врача, ведущего различные программы на медицинскую тему на российских телеканалах, те тесты, прививки, которые сейчас делают заболевшим, лечением не являются.

«Это всего лишь профилактика, — сказал он. — Единственное, закрыли больных в больницах, и они там под аппаратами искусственной вентиляции легких. Все! Больше ничего нет. Таблеток нет, да и изоляция эта ни к чему не приведет. Потому что никто не закрыл, например, метро».

Даже если вакцина, рано или поздно, будет создана, это на общую картину никак не повлияет, заверил собеседник ФАН, так как на самом деле вообще нет методов лечения коронавирусной инфекции.

«И вакцина эта показана будет не всем, — пояснил президент фонда «Здоровье, экология, спорт». — Потому что она вызывает аллергию и кучу побочных явлений. И не все согласятся ее принимать. Поэтому люди с ослабленным организмом будут болеть гриппом, который бывает минимум 2-3 раза в год».

Также доктор Бубновский признался, что весьма скептически относится к некоторым мерам, предпринятым, например, властями российской столицы. Напомним, что люди старше 65 лет обязаны будут находиться дома с 26 марта по 14 апреля текущего года.

«Это не совсем правильная мера, — заявил доктор медицинских наук. — Надо не сидеть в квартире, а больше гулять на свежем воздухе и дышать им. Сидение дома — снижение иммунитета, однозначно. Это изоляция от воздуха, солнца. И еще это фактически домашний арест».

Собеседник ФАН заверил, что лично он легко может «зайти» в очаг болезни и «выйти» из него здоровым. А еще основатель Центра доктора Бубновского в заключение спрогнозировал, что все в нашей стране с этим коронавирусом будет хорошо.

«Россию особо в панику не вгонишь», — резюмировал он.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее стало известно, что возбудителем эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число носителей вируса во всем мире достигает 336 тысяч человек. От коронавируса погибло почти 15 тысяч человек. Случаи заражения зафиксированы в большинстве стран мира.

В России зарегистрировано 438 случаев заражения коронавирусом. 17 человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц, погибших нет.

В качестве меры по противодействию распространения COVID-19 власти РФ с 18 марта по 1 мая 2020 года ограничили въезд иностранцев на территорию России. Минздрав настоятельно рекомендует всем гражданам соблюдать меры предосторожности, особенно людям, страдающим аутоиммунными заболеваниями, а также пациентам, получающим химиотерапию. В группе риска находятся и пожилые люди.

При этом врачи призывают не поддаваться панике. Для профилактики заболевания достаточно тщательно соблюдать меры личной гигиены, мыть руки и по возможности соблюдать режим самоизоляции.