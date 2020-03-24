Власти Ярославской области обеспечат школьников льготным питанием во время карантина

Ярославль, 24 марта. Учащиеся школ и вузов, имеющие право на бесплатное питание в учебных заведениях, будут получать набор продуктов во время дистанционного обучения. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

«Решили, что и на дистанционном обучении никто не снимает с нас обязанности обеспечить льготные категории школьников и студентов бесплатным питанием. На этот период наши дети получат продуктовые наборы», ― приводит слова Миронова Infox.ru.

Глава Ярославской области отметил, что формировать наборы и передавать их в семьи учебные учреждения будут самостоятельно. В набор продуктов войдут крупы, макароны, кондитерские изделия, а также мясные и рыбные консервы, масло, чай и соки.

Набор составлен в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. На данный момент, бесплатное питание в Ярославской области получают более 39 тысяч детей.

Ранее в ряде российских регионов из-за карантина по коронавирусу школы и вузы ушли на досрочные каникулы или перешли на новый принцип работы ― дистанционное обучение. В Ярославкой области школьники будут обучаться дистанционно с 30 марта.