Высмеявший полную девушку фитнес-тренер сообщил об угрозах в свой адрес

Нижний Новгород, 24 марта. Фитнес-тренер из Нижнего Новгорода пожаловался на угрозы в свой адрес после того, как в соцсетях оскорбил полную девушку.

Мужчина по имени Артур сообщил, что за несколько часов он получил более сотни сообщений с угрозами. Сам же тренер не считает свой пост в Instagram оскорблением, считая, что это просто шутка.

«Это странно и лицемерно», — прокомментировал он угрозы в разговоре с корреспондентом телеканала «360».

Ранее тренер одного из нижегородских фитнес-клубов опубликовал в Instagram фото полной девушки, совершающей пробежку на беговой дорожке, снабдив пост неоднозначной записью с использованием нецензурной речи.

«А она нас не сожрет?» — написал он под снимком.

Пост быстро распространился по Интернету, вызвав скандал и массу критических замечаний в адрес Артура. Пользователи социальных сетей отмечали, что смеяться над толстыми людьми в тренажерном зале — все равно, что смеяться в больнице над пациентами.

Позже стало известно, что руководство клуба уволило тренера и принесло извинения девушке. Однако сам мужчина не спешит расстраиваться, продолжая публиковать ироничные посты.

Ранее фитнес-тренер Ольга Недорезова рассказала, какие упражнения могут заменить посещение тренажерного зала. По ее словам, базовые упражнения можно выполнять в домашних условиях, передавало Федеральное агентство новостей.