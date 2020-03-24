Москва, 24 марта. Звезды российского шоу-бизнеса добровольно поместили себя в домашний карантин. Некоторые знаменитости с воодушевлением восприняли данную ситуацию, благодаря которой у них стало больше свободного времени, однако нашлись те, кто не знает, чем себя занять.

Певица Глюк’oZa пожаловалась своим фанатам, что ей нечем занять себя на карантине. По ее словам, последние шесть дней она смотрит кино, занимается музыкой и спортом.

«Но я понимаю, если мы все не закроем себя хоть на неделю, нам сложно будет всем с этим справиться», — отмечает Глюк’oZa.

Король отечественной поп-эстрады Филипп Киркоров признался, что он доволен карантином, так как у него появилось гораздо больше свободного времени. По его словам, он проводит время со своими детьми, а также успел разобрать весь свой гардероб.

«Я понял, что я не хочу работать», — признался Киркоров.

Российская балерина Анастасия Волочкова призвала своих подписчиков не поддаваться панике, а также поддерживать друг друга.

Телеведущая Роза Сябитова призналась, что рада карантину. По словам телеведущей, теперь ей не нужно ждать гостей, так как все находятся в самоизоляции.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником эпидемии стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество носителей нового вируса во всем мире достигает более 330 тысяч человек. Заболевание унесло жизни более 16 тысяч человек. Случаи заражения зарегистрированы в большинстве стран мира.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.