МВД проверит главу «Альянса врачей» на распространение фейков после обращения ФАН

В отношении главы профсоюза «Альянс врачей» Анастасии Васильевой может быть возбуждено административное дело по факту распространения фейков о ситуации с коронавирусом в России. Проверка будет проведена правоохранительными органами по соответствующему запросу Федерального агентства новостей.

МВД РФ планирует проверить опубликованный на YouTube видеоролик руководителя профсоюза «Альянс Врачей» Анастасии Васильевой на предмет распространения недостоверной информации. По словам самой Васильевой, об этом ей по телефону сообщил заместитель начальника отдела уголовного розыска по Москве Сергей Логинов, уточнив, что обращение с просьбой о проведении проверки поступило от Федерального агентства новостей.

При этом известие о возможных проблемах с законом не смутили Анастасию Васильеву, и она тут же объявила о намерении записать новое видео о ситуации с коронавирусом и защите населения «от серьезной карантинной инфекции».

Новость о планируемой правоохранительными органами проверке подхватили и либеральные СМИ. В частности, «МБХ медиа» опубликовали новость о том, как журналисты ФАН «пожаловались» на Васильеву в полицию.

Речь идет о видеоролике, в котором глава профсоюза «Альянс врачей» рассказывает, как в России «бушует ложь властей и запугивание медицинских работников» на фоне стремительно распространяющейся по всему миру эпидемии коронавируса.

По словам Васильевой, «тоталитарный режим» якобы заставляет врачей «скрывать реальную ситуацию и молчать об отсутствии средств защиты». В связи с этим руководитель профсоюза призывает медицинских работников «перестать идти на поводу у властей и отказаться работать без средств индивидуальной защиты».

Стоит отметить, что публикация Анастасии Васильевой, очевидно, направлена на введение граждан в заблуждение и усиление панических настроений в обществе. В случае, если компетентные органы официально докажут недостоверность данных, содержащихся в опубликованном ролике, действия главы «Альянса врачей» может попасть под закон о распространении заведомо недостоверной информации (ст. 13.15 КоАП РФ).

Согласно действующему законодательству, Васильевой может грозить административное наказание в виде штрафа, однако распространительницу фейков, по всей видимости, такие последствия не заботят, ведь она уже гордо заявляет в соцсетях, что уголовным розыском ее «не напугать».