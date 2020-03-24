Доктор Мясников дал совет опасающимся заразиться коронавирусом

Москва, 24 марта. Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников оценил ситуацию с распространением коронавируса. Доктор рассказал, как прервать цепочку заражений, и назвал простой способ не заразиться коронавирусом.

Ведущий программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» Мясников считает, что европейские страны допустили существенную ошибку в борьбе с коронавирусом ― они шли от лечения, а не от предупреждения заболевания.

Российские власти выбрали другой путь ― РФ прежде всего прервала воздушное сообщение с Китаем. Мясников подчеркнул, что инфекция переносится самолетами. Пока люди будут летать, коронавирус будет распространяться.

Кроме того, в России больных с первыми симптомами коронавируса госпитализируют, а не оставляют лечиться дома. Мясников подчеркнул, что важно не только выявить заболевшего пациента, но и вовремя прервать цепочку заражений. В России это делается лучше, чем в европейских странах.

Также Мясников дал совет тем, кто опасается заразиться коронавирусом, но при этом испытывает потребность выходить из дома. Врач посоветовал прежде всего «включить мозг» и понять, что на 140 млн россиян зафиксировано несколько сотен случаев заболевания, все пациенты лежат в больницах. Шанс подхватить коронавирус крайне низок, подытожил специалист.

Самый оптимальный вариант для того, чтобы не подхватить заболевание, ― это не выходить из дома, а если и делать это, то на маленький промежуток времени. Мясников посоветовал снизить число контактов с окружающими и даже домашними животными.

Ранее доктор Мясников рассказал, когда закончится пандемия коронавируса в РФ. По его словам, в основе его расчетов лежит «простая математика», которая позволяет примерно прикинуть сроки завершения пандемии. Инкубационный период в среднем составляет 5-6 дней, реже — 14-21 день. Само заболевание продолжается 10-15 дней. Плюс нужно прибавить несколько дней для наблюдения, чтобы убедиться, что пациент больше не заражен. И таким образом получается, что в России эпидемия завершится к концу весны.