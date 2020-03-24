В Совфеде предложили снизить нагрузку на бизнес в связи с коронаврусом

Москва, 24 марта. Члены Совета Федерации предложили временно освободить малый и средний бизнес от уплаты аренды помещений, части налогов и штрафов. Об этом рассказал глава экономического комитета верхней палаты парламента Андрей Кутепов.

Сенатор отмечает, что эпидемия коронавируса может нанести непоправимый удар по малому и среднему бизнесу, если режим карантина будет продлен. Уже сейчас предприниматели страдают от падения прибыли.

В связи с этим в Совфеде предлагают временно ослабить нагрузку на бизнес, в частности отсрочив оплату за аренду помещений и признать эпидемию форс-мажором, передает «Парламентская газета».

«Коронавирус в целях начисления арендных платежей и штрафных санкций в текущей ситуации не является форс-мажорным обстоятельством», — заметил Кутепов.

Кроме того, сенаторы считают правильным ввести послабления в части оплаты коммунальных платежей, а также части налогов.

«В таких условиях необходимо рассмотреть мораторий на уплату коммунальных платежей и штрафных санкций за их неуплату в период коронавирусной инфекции», — считает политик.

В частности, гостиничный бизнес предлагается поддержать снижением ставки НДС вплоть до нулевого значения. Также в Совфеде отмечают необходимость ввести мораторий на выплату кредитов и штрафов.

Указанные предложения сенаторы направили первому вице-премьеру правительства РФ Андрею Белоусову. Сенаторы рекомендуют их включить в план мероприятий по устойчивому развитию экономики на фоне эпидемии коронавируса, утвержденный главой кабмина Михаилом Мишустиным.