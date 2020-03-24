Политолог объяснил, как Украина в ситуации с коронавирусом повторяет итальянский сценарий

Украина повторяет итальянский сценарий; ситуация по борьбе с распространением коронавируса в стране сложная. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал политолог, эксперт Института стран СНГ Артем Журко.

Срок окончания эпидемии

Заместитель главы офиса президента Украины Юлия Ковалив назвала срок окончания эпидемии коронавируса в стране. По ее словам, при соблюдении карантина эпидемию коронавируса можно будет побороть на Украине уже к маю, и уже тогда украинцы смогут вернуться к полноценной работе.

Она заметила, что чем меньше людей заболеет, тем быстрее экономика страны сможет вернутся к нормальной жизни.

«Первый и самый главный рецепт выхода из кризиса — это максимальное соблюдение карантина», — сказала Ковалив.

На Украине на данный момент было зафиксировано 73 случая заражения коронавирусом, в том числе три летальных. Украинские власти ввели в стране карантин: были закрыты учебные заведения, запрещены массовые мероприятия, а также приостановлено транспортное сообщение. Ограничительные меры будут действовать до 3 апреля.

Итальянский сценарий

Как отметил Артем Журко, любые заявления, тем более не от экспертов в области медицины следует воспринимать лишь как личные надежды. Заместитель главы офиса украинского президента по идее и должна посылать «ободряющие месседжи» населению, но в любом случае они должны быть хотя бы на чем-нибудь основаны.

«Однозначно, любые предположения сейчас строятся лишь на опыте Китая. Но давайте не забывать, какие беспрецедентные меры были приняты в этой стране. А пока что, все те меры, которые предпринимает Украина, являются не более чем пародией на китайские меры. И вроде бы предпринят ряд радикальных шагов: закрытие метро, тотальный контроль на выезде из городов, но транспортная проблема не решена — людям по-прежнему приходится собираться массово в ожидании автобусов в попытках проехать на рабочие места. Нельзя сказать, что и гражданская ответственность в этом отношении находится на высоком уровне», — пояснил Артем Журко.

Эксперт напомнил, что основная масса инфицированных в России — это случаи завозные. На Украине же регулярно, особенно в последние дни, зачастую регистрируются случаи инфицирования на местах.

«По сути, ситуация разворачивается по итальянскому сценарию. С одним лишь отличием. Кто бы что ни говорил, но медицина европейская построена не в пример лучше, чем на Украине. К тому же, именно европейскому очагу распространения инфекции сейчас уделяется наибольшее внимание. И тем не менее даже там результаты пока не утешительны. Но даже там все еще не делают оптимистичных прогнозов. Хотя, негласно считается, что Европа сейчас находится на пике эпидемии. Какую стадию сейчас проходит Украина, представить пока сложно, не то чтобы говорить о каких-либо сроках», — заключил Артем Журко.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что новый коронавирус в китайский город Ухань завезли американские военные. Дипломат проанализировал публикации о создании подобного вируса в научном журнале Nature Medicine за 2015 год и нашел статью, в которой ученые обсуждали, как создавали схожий с SARS-CoV-2 вирус и как он воздействует на человека.