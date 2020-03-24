ВЦИОМ выяснил, какие поправки в конституцию россияне считают наиболее важными

Москва, 24 марта. Подавляющее большинство россиян назвало поправку в конституцию об обеспечении и качестве медицинского обслуживания наиболее важной, свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Социологи выяснили, какие поправки в основной закон страны наиболее значимы для россиян. В пятерку важнейших изменений в конституцию вошли доступность и качество медицинского обслуживания (95%), социальная поддержка детей (93%), защита природы и сохранение уникального природного многообразия РФ, гарантия социальных и пенсионных индексируемых выплат (по 92%).

Менее половины поддерживающих голосов получили поправки, расширяющие полномочия Государственной думы и Совета Федерации (по 47 %).

В начале года президент России Владимир Путин предложил внести поправки в конституцию. На протяжении нескольких месяцев рабочая группа работала над законопроектом о поправке в основной закон. На прошлой неделе глава государства подписал указ о назначении на 22 апреля общероссийского голосования по изменениям в конституцию.

Директор Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев ранее заявил, что все предложения по изменению основного закона, которые попали в список президентских поправок, — «стопроцентное попадание под запрос» россиян, указал «Ридус».