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HRW пытается показать Россию с плохой стороны, используя вбросы о коронавирусе

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HRW пытается показать Россию с плохой стороны, используя вбросы о коронавирусе

Москва, 24 марта. Вброс американской правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) о том, что россиянам якобы может не хватить аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в период пандемии коронавируса, является традиционным способом показать Россию в невыгодном свете. Таким мнением поделился политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Напомним, ранее HRW в своей статье заявила, что аппараты ИВЛ в России будто бы скупают богатые жители страны, поэтому простые люди якобы могут остаться без доступа к медицинской технике в случае необходимости.

«Любой повод, который может быть использован против России, будет против России использован», — прокомментировал публикацию Солонников.

Эксперт напомнил, что Human Rights Watch — организация, «играющая на стороне США», поэтому перед HRW стоит задача показать, что у Соединенных Штатов все хорошо, а у их «врагов» — России и некоторых других стран — все плохо.

«Данная ситуация с коронавирусом — это основной информационный повод, доминирующий во всех информационных агентствах. И конечно же в рамках него надо показать с плохой стороны и Россию, и ряд других государств», — подчеркнул Солонников.

HRW пытается показать Россию с плохой стороны, используя вбросы о коронавирусе

По словам эксперта, Human Rights Watch традиционно выступала против нашей страны.

«И не было никаких оснований, что здесь они будут выступать «за». Все происходит стабильно. Ничего нового не произошло»,  — сказал политолог в комментарии изданию Nation News.

Ранее посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов призвал главу Human Rights Watch Кеннета Рота не дезинформировать общественность о борьбе с коронавирусом в России. Он предложил HRW ознакомиться с информацией о реальном положении дел в РФ в англоязычной версии интервью главного врача больницы №40 в Коммунарке Дениса Проценко.

Напомним, официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь ранее заявил, что новый коронавирус в китайский город Ухань, где были зарегистрированы первые случаи инфицирования, завезли американские военные. Дипломат проанализировал публикации о создании подобного вируса в научном журнале Nature Medicine за 2015 год и нашел статью, в которой ученые обсуждали, как создавали схожий с SARS-CoV-2 вирус и как он воздействует на человека.

HRW пытается показать Россию с плохой стороны, используя вбросы о коронавирусе

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Источник: Nation News
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