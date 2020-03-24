HRW пытается показать Россию с плохой стороны, используя вбросы о коронавирусе

Москва, 24 марта. Вброс американской правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) о том, что россиянам якобы может не хватить аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в период пандемии коронавируса, является традиционным способом показать Россию в невыгодном свете. Таким мнением поделился политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Напомним, ранее HRW в своей статье заявила, что аппараты ИВЛ в России будто бы скупают богатые жители страны, поэтому простые люди якобы могут остаться без доступа к медицинской технике в случае необходимости.

«Любой повод, который может быть использован против России, будет против России использован», — прокомментировал публикацию Солонников.

Эксперт напомнил, что Human Rights Watch — организация, «играющая на стороне США», поэтому перед HRW стоит задача показать, что у Соединенных Штатов все хорошо, а у их «врагов» — России и некоторых других стран — все плохо.

«Данная ситуация с коронавирусом — это основной информационный повод, доминирующий во всех информационных агентствах. И конечно же в рамках него надо показать с плохой стороны и Россию, и ряд других государств», — подчеркнул Солонников.

По словам эксперта, Human Rights Watch традиционно выступала против нашей страны.

«И не было никаких оснований, что здесь они будут выступать «за». Все происходит стабильно. Ничего нового не произошло», — сказал политолог в комментарии изданию Nation News.

Ранее посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов призвал главу Human Rights Watch Кеннета Рота не дезинформировать общественность о борьбе с коронавирусом в России. Он предложил HRW ознакомиться с информацией о реальном положении дел в РФ в англоязычной версии интервью главного врача больницы №40 в Коммунарке Дениса Проценко.

Напомним, официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь ранее заявил, что новый коронавирус в китайский город Ухань, где были зарегистрированы первые случаи инфицирования, завезли американские военные. Дипломат проанализировал публикации о создании подобного вируса в научном журнале Nature Medicine за 2015 год и нашел статью, в которой ученые обсуждали, как создавали схожий с SARS-CoV-2 вирус и как он воздействует на человека.