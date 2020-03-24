Организаторы Олимпиады в Токио рассматривают возможность переноса соревнований

Москва, 24 марта. Организаторы Олимпиады в Токио рассматривают вариант переноса соревнований на год из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

Соответствующую информацию передает одна из крупнейших медиакорпораций Японии Nikkei.

Власти многих стран призвали отменить Олимпийские игры в связи с пандемией коронавируса. Американский президент Дональд Трамп отметил, что решить судьбу соревнований может только страна-организатор. Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев ранее заявил, что Олимпиады-2020 в Токио не будет. Спортивные игры были намечены на июль. Он сообщил, что решение о переносе летних Игр уже принято.

Напомним, впервые новости о коронавирусе появились в конце прошлого года. Тогда власти Китая сообщили о многочисленных случаях заболевания пневмонией. Ученые позже выяснили, что ее вызывает коронавирус нового типа. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию COVID-2019 во всем мире. Многие страны, где зафиксированы случаи заболевания, принимают необходимые меры для предотвращения его распространения.

Кроме того, практически все международные соревнования отменены или перенесены. В частности, УЕФА перенес чемпионат Европы по футболу с лета 2020 года на аналогичные даты 2021 года. Также было принято решение об отмене Евровидения в Роттердаме.