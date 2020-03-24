Назван итальянский регион, где будут работать российские вирусологи

Рим, 24 марта. Российские военные вирусологи, прибывшие в Италию для того, чтобы оказать помощь в борьбе с коронавирусом, будут работать в регионе Бергамо. Об этом во вторник заявил замначальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Сергей Кикоть.

«Завершились консультации с итальянской стороной, в результате которых определен регион для выполнения задач по оказанию помощи по борьбе с коронавирусом», — отметил он.

По словам Кикотя, военные уже составили список первоочередных задач. В настоящий момент специалисты готовятся выдвигаться в Бергамо.

Ранее сообщалось, что Россия направила в Италию несколько самолетов со специалистами и медицинским оборудованием. В частности, Москва предоставила маски, средства дезинфекции, защитные костюмы, оборудование для анализов и пробирки. Встречать российские самолеты на аэродроме отправился лично министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо и еврокомиссар по чрезвычайной ситуации в медико-санитарной области Доменико Аркури.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в китайском городе Ухань в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Наиболее сложная ситуация на сегодняшний день сложилась в Китае, Иране, Испании, Италии, США и Германии. На сегодняшний день во всем мире зарегистрировано 372,5 тыс. случаев заражения. 101 тыс. человек выздоровела, 16,3 тыс. — погибли.