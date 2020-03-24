Два Ту-95МС выполнили полет над Японским морем и Тихим океаном

Москва, 24 марта. Два стратегических ракетоносца Ту-95МС Воздушно-космических сил России выполнили плановый полет. Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.

Отмечается, что они пролетели в воздушном пространстве над нейтральными водами Японского моря и северо-западной части Тихого океана. Как уточнили в российском военном ведомстве, продолжительность полета составила более девяти часов. По данным министерства обороны, на отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители ВВС Японии.

Напомним, российские истребители за неделю дважды поднимались в небо для пресечения попытки нарушения границы иностранными летательными аппаратами. Вдоль российских границ за неделю воздушную разведку вели 13 самолетов-разведчиков и три беспилотника иностранных государств. Все полеты контролировали российские РЛС. По данным газеты, ни одного нарушения воздушного пространства РФ допущено не было.

Российские истребители дважды поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения российских границ. Также сообщается, что за неделю российские летчики в рамках боевой подготовки выполнили 177 летных смен на 68 аэродромах.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что два стратегических ракетоносца Ту-160 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ выполнили плановый полет над нейтральными водами Северного Ледовитого океана, Баренцева и Норвежского морей. Продолжительность полетного задания составила более 16 часов. Во время полета самолеты дальней авиации выполнили дозаправку топливом в воздухе.