Александр Жаров возглавил «Газпром-медиа» после ухода из Роскомнадзора. События дня. ФАН-ТВ

В России усилят ответственность за срыв карантина Ответственность за нарушение карантина в России будет ужесточаться. Об этом сказано в новых поручениях премьер-министра страны Михаила Мишустина. Уже к 25 марта Минюст, МВД и Минэкономразвития должны озвучить свои предложения на этот счет. Сейчас на двухнедельный карантин отправляются все граждане, вернувшиеся из-за рубежа. Вместе с тем глава кабмина дал ряд поручений Минздраву и Роспотребнадзору — в ближайшее время они утвердят новые инструкции по работе с населением. При этом количество лабораторий по диагностике коронавируса в России будет увеличено. Напомним, что сейчас в нашей стране выявлено более 400 зараженных новой инфекцией. Сегодня о пациентах с таким диагнозом впервые сообщили еще несколько регионов: два случая выявлено в Приморье и еще три в Башкирии. По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), темпы эпидемии в целом по миру сейчас только ускоряются.

Провинция Хубэй восстановит транспортное сообщение Ситуация в Китае сегодня, напротив, улучшается. Власти готовы снять карантин с провинции Хубэй — уже завтра, 25 марта, там возобновят транспортное сообщение (как на въезд, так и на выезд). Исключение коснется лишь тех, кто заражен коронавирусом, а также всего города Ухань — эпицентра мировой эпидемии. Правда, и он чуть позже, а именно 8 апреля, восстановит связь с остальным Китаем (если ситуация за это время резко не ухудшится). Напомним, что с января провинция Хубэй почти изолирована от внешнего мира. Сейчас случаи коронавируса в этом регионе фиксируются единично, хотя в первые месяцы эпидемии Хубэй и, в частности, город Ухань были лидерами по приросту зараженных не только в Китае, но и во всем мире. На пике болезни здесь ежедневно появлялось едва ли не по несколько тысяч новых пациентов. В итоге общее их число достигло почти 70 000 (из 80 000 по всей стране). Более 3 000 граждан погибли. Но, к счастью, позитивная динамика куда убедительнее: свыше 90% человек с диагнозом «коронавирус» в Китае уже смогли излечиться.

ФСБ раскрыла сеть хакеров в 11 регионах РФ Крупную хакерскую сеть раскрыли сотрудники ФСБ России. Они задержали более 30 человек по делу о финансовых махинациях. Банда действовала сразу в 11 субъектах страны (включая Москву, Петербург и Крым). Злоумышленники, путем взлома аккаунтов, похищали данные банковских карт, а затем продавали на черном рынке. Для своего криминального бизнеса они открыли почти 100 интернет-магазинов, где и сбывали товар. Оперативники провели обыски более чем по 60 адресам и в сумме изъяли свыше $1 млн, 3 млн рублей и различные драгоценности. Кроме того, среди улик были телефоны, компьютеры, поддельные документы (в том числе сотрудников органов). А закончился внушительный список наркотиками и огнестрельным оружием. Сейчас большинство задержанных (а это граждане России, Украины и Литвы) арестованы, и им уже предъявлены обвинения.