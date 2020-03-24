Пентагон придумал, как применить COVID-19 для усиления военной напряженности у границ РФ

Вашингтон, 24 марта. Telegram-канал «Брюссельский стукач» приводит письмо командира 2-й бронетанковой бригады 3-й пехотной дивизии ВС США. В нем говорится, что бригада, прибывшая в марте для участия в учениях Defender Europe 2020, изменила план развертывания и останется в Польше на неопределенный срок для усиления американской операции «Атлантическая решимость».

Напомним, что в рамках этой операции в Польше уже находится одна бронетанковая бригада, и, судя по всему, летом она домой не собирается. Поэтому данное решение Пентагона увеличивает количество американских бронетанковых подразделений у границ России вдвое.

Удивляет тот факт, что наращивание численности группировки Вашингтон оправдывает закрытием государственных границ Польши. Данные ограничения в Европе не касаются воинских перебросок США и стран НАТО. В частности, в Эстонии смена батальонной тактической группы альянса проходит по ранее утвержденным планам.