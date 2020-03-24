Глава Крыма назвал единственный способ победить коронавирус

Симферополь, 24 марта. Наиболее эффективным способом борьбы с распространением коронавирусной инфекции является самоизоляция людей на четыре недели, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Об этом он сообщил на заседании республиканского оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса.

Как считает политик, есть только одна возможность победить коронавирус — закрыться всем на четыре недели в домах.

«Через четыре недели вы все выйдете на улицу и скажете, что ничего нет. Пройдет инкубационный период», — объяснил он.

Как указал Аксенов, проблема в том, что сегодня зараженные люди могут общаться, контактировать с другими людьми.

«Чем больше контактов, тем больше вероятность распространения», — сказал он.

Ранее стало известно, что правительство Таиланда вынуждено ввести с 26 марта чрезвычайное положение в стране из-за эпидемии коронавируса. Режим ЧС будет действовать минимум до 30 апреля.

Особый режим расширит полномочия премьера. Глава правительства будет иметь право на введение ограничений для сдерживания дальнейшего распространения заболевания.

Пока неизвестно, какие меры будут принимать власти страны, на данный момент правительство отказывается от ужесточения контроля за передвижениями людей. Между тем, пассажиры поездов в Таиланде с 25 марта будут обязаны носить медицинские маски. Сеть продуктовых магазинов 7-Eleven намерена дополнительно нанять на работу 20 тысяч курьеров по всей стране для доставки продовольствия на дом.

По последним данным, в Таиланде выявлено 827 случаев заражения коронавирусом нового типа, 57 пациентов уже выздоровели и выписаны из больниц. Жертвами ранее неизвестного заболевания стали четыре человека.