Волонтерский штаб для помощи пожилым людям создан в Кировской области

Киров, 24 марта. Волонтерский штаб для помощи людям преклонного возраста появился в Кировской области. В его состав вошли 70 человек, которые занимаются доставкой продуктов питания пожилым и маломобильным гражданам. Об этом сообщил губернатор Кировской области Игорь Васильев во время заседания оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории региона.

«Пожилые люди должны сейчас находиться на домашнем режиме, чтобы обезопасить себя, это совершенно правильно и делается для того, чтобы быстрее прошли все эти карантинные мероприятия», — подчеркнул Васильев.

Штаб осуществляет работу под руководством регионального координатора Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Екатерины Федяшиной. По ее словам, каждый волонтер закреплен за социальным работником. Члены штаба прошли необходимый инструктаж, касающийся взаимодействия с пожилыми людьми, передает infox.ru.

«Ни один звонок не останется без внимания, каждая просьба по доставке продуктов, средств первой необходимости или лекарств будет отработана. Списки волонтеров будут актуализироваться штабом и в ежедневном режиме направляться в министерство социального развития», — сказала министр соцразвития Кировской области Ольга Шулятьева.

Обратиться за помощью можно по телефону горячей линии. Специалисты могут оформить документы, которые позволят получать постоянную социальную помощь или отправить заявку на разовую помощь волонтерам.

Напомним, что сегодня в Кировской области официально зарегистрированы семь случаев заражения опасной китайской инфекцией. Все пациенты находятся под наблюдением врачей в специальных изолированных боксах и получают необходимое лечение.