Pornhub на месяц открыл бесплатный премиум-доступ из-за коронавируса

Москва, 24 марта. Один из крупнейших порносайтов Pornhub открыл бесплатный премиум-доступ для желающих из всех стран из-за пандемии коронавируса.

Подписка Pornhub Premium будет доступна для всех в течение месяца, до 23 апреля. Она дает возможность просматривать размещенный на сайте материал в Full HD (1080p). В отличие от обычной подписки, просмотр видеороликов не прерывается рекламой. Для получения премиум-доступа необходимо зарегистрироваться, вводить данные банковской карты не требуется, указал телеканал «360».

Как говорится на сайте пресс-службы Pornhub, на время пандемии трафик ресурса в странах, где введен карантин, значительно вырос, отметила «Культуромания».

Китайские власти в конце прошлого года сообщили о неизвестной инфекции, вспышка которой была зафиксирована в Ухани. Эпидемиологи Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выяснили, что возбудителем стал новый тип коронавируса. По последним данным, в мире более 386 тысяч зараженных, выздоровели более 102 тысяч человек. Инфекция унесла жизни 16 тысячам человек.

В Китае считают, что к созданию нового типа коронавируса причастны Соединенные Штаты. Некоторые эксперты согласны с позицией Пекина. Например, бывший эксперт ООН по бактериологическому оружию Игорь Никулин заявил, что вирус был придуман в одной из секретных лабораторий Пентагона пять лет назад.