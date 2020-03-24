Ученые прогнозируют превращение коронавирусной инфекции в сезонное заболевание

Москва, 24 марта. Инфекция COVID-19, вызываемая коронавирусом нового типа, в дальнейшем не будет настолько опасной и превратится в обычное сезонное заболевание. Такую точку зрения высказал ведущий научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии Николай Малышев.

Он отметил, что коронавирус нового типа родственен уже привычным человеку вирусам.

«Коронавирус, к которому мы привыкли, который мы встречаем уже на протяжении многих и многих лет, которым мы болеем, особенно болеют наши дети, они с этим вирусом, который сейчас, троюродные братья», — уверен специалист.

По его словам, ранее неизвестная инфекция быстрее распространяется при холодной погоде, что характерно для обычных сезонных заболеваний.

«Предполагают, что со временем это будет сезонное заболевание, как другие респираторные инфекции. Каждый год мы с вами видим подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями зимой», — заявил Малышев.

Медик также добавил, что разработкой вакцины против коронавируса ведут около 70 научных групп по всему миру. Созданием препарата занимаются ученые России, США, Германии, Италии, Китая, Израиля, Японии и Великобритании.

Специалисты Федерального медико-биологического агентства уже достигли первой фазы при разработке вакцины. По словам главы ведомства Вероники Скворцовой, оставшиеся испытания будут завершены к июню, передавало Федеральное агентство новостей.

Ранее политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих американский след в появлении коронавируса нового типа. Об этом свидетельствуют банки с пометкой «Бактериологическая опасность», обнаруженные на территории консульства США в Ухани.