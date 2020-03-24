Volkswagen приостановит сборку автомобилей в России из-за коронавируса

Москва, 24 марта. Немецкий автопроизводитель Volkswagen приостановит работу российских заводов из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил представитель компании.

«В связи с нехваткой компонентов, поставляемых с европейских заводов, Volkswagen Group Rus временно приостановит производство на автомобильном заводе в Калуге и контрактную сборку в Нижнем Новгороде на две недели», — сказал он.

Заводы будут простаивать с 30 марта по 10 апреля текущего года. В этот период работники предприятий будут получать зарплату в соответствии с законодательством РФ и локальными нормативными актами компании. Кроме того, представитель автопроизводителя подчеркнул, что сейчас Volkswagen способен обеспечить стабильные поставки автомобилей и запчастей дилерам и клиентам.

Напомним, первые случаи коронавируса были зарегистрированы в китайском городе Ухань в конце 2019 года. По состоянию на 24 марта, в мире насчитывается свыше 380 тысяч случаев инфицирования, жертвами COVID-19 стали более 16,5 тысячи человек. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемию коронавируса.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что новый коронавирус в китайский город Ухань завезли американские военные. Дипломат проанализировал публикации о создании подобного вируса в научном журнале Nature Medicine за 2015 год и нашел статью, в которой ученые обсуждали, как создавали схожий с SARS-CoV-2 вирус и как он воздействует на человека.