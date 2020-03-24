Сирия, 24 марта. Появилась неподтвержденная информация о двух случаях заражения коронавирусом в зонах контроля SDF**** в Дейр-эз-Зоре. Несколько человек пострадали при взрыве в Идлибе. САА направила подкрепления на северо-запад Хамы, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: направили подкрепления на северо-запад Хамы.

ВС Турции и протурецкие силы: направили конвой бронетехники к сирийско-турецкой границе; заявили о нейтрализации шести курдских боевиков в зоне операции «Источник мира».

Курдские вооруженные группировки: подверглись обстрелам союзников Турции в северной части Хасаки.

Международная коалиция: осуществляет вылеты над оккупированными SDF районами Дейр-эз-Зора.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник в сети Twitter (deirezzor24) сообщает о том, что над оккупированными «Демократическими силами Сирии» (SDF) районами провинции вновь происходят вылеты вертолетов ВВС международной коалиции во главе с США. В частности, работа американской авиации велась над городом Шхиль к юго-востоку от Дейр-эз-Зора.

Между тем поступила неподтвержденная информация о двух случаях заражения коронавирусом в зонах контроля курдских боевиков. Согласно заявлению Twitter-канала (Zendetta2022), предполагаемые инфицированные проживают в городах Ат-Тайяна и Джазрат. Как известно, гуманитарная ситуация на территории, подконтрольной SDF, продолжает оставаться тяжелой. Прежде всего на это влияет пренебрежение членов формирования проведением восстановительных работ в населенных пунктах, пострадавших за время оккупации ИГ1.

Напомним, в минувшее воскресенье министр здравоохранения САР Низар Язиджи заявил о выявлении первого случая заболевания вирусом COVID-19 в Сирии.

Провинция Идлиб

Появились уточненные данные о последствиях взрыва в городе Идлиб. По информации Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), сработало СВУ, заложенное у ресторана в одном из кварталов административного центра провинции. В результате инцидента пострадали несколько местных жителей. О степени полученных ими травм пока ничего неизвестно. Сведений о возможных организаторах взрыва также пока не поступало.

Тем временем новостной портал Haberler сообщает о том, что Турция направила новый военный конвой к сирийской границе. Партия бронетранспортеров «Kirpi» пересекла город Кырыкхан и следует в сторону Идлиба. Известно, что бронетехника будет развернута в приграничных с Сирией районах в целях обеспечения безопасности.

Провинция Хама

Интернет-портал Halab Today TV сообщает о том, что на северо-запад провинции прибыло подкрепление Сирийской арабской армии (САА). Дополнительные подразделения были переброшены к военному лагерю сил САР, размещенному на окраинах города Джурин. Напомним, ранее поступали сообщения об интенсификации на данном направлении обстрелов со стороны боевиков.

Как известно, в ночь с 5 на 6 марта зоне деэскалации Идлиб вступил в силу режим прекращения огня, однако не все боевики придерживаются его, в результате чего правительственные войска вынуждены прибегать к ответным действиям. Напомним, от соблюдения перемирия отказались группировки «Хуррас ад-Дин» и «Хайят Тахрир аш-Шам».

Провинция Хасака

Курдские боевики продолжают предпринимать вылазки на территории, подконтрольные ВС Турции и их союзникам. Официальный Twitter-канал турецкого Министерства национальной обороны (tcsavunma) заявляет о том, что в результате спецоперации Турции в приграничных районах САР были нейтрализованы шесть членов Рабочей партии Курдистана (РПК) или Отрядов народной самообороны (YPG).

В то же время возобновились столкновения между протурецкими силами и курдскими боевиками на северо-западе региона. По данным медиапортала Masar Press Agency, «Сирийская национальная армия» открыла огонь по укрепрайонам «Демократических сил Сирии» (SDF) неподалеку от населенного пункта Умм аль-Кейф к юго-востоку от Рас аль-Айна. О возможных потерях в рядах SDF пока ничего неизвестно.

1 Организация запрещена на территории РФ.