Бузова намекнула на тайную свадьбу с Манукяном

Москва, 24 марта. Российская певица Ольга Бузова и блогер Давид Манукян заинтриговали подписчиков намеком о своем новом статусе мужа и жены.

Ведущая проекта «Дом-2» и певица Ольга Бузова продолжает подогревать интерес поклонников к своим отношениям с Давидом Манукяном. Она опубликовала в историях в Instagram очередной видеоролик, коротко подписав его следующим образом: «муж и жена — одна сатана».

Подписчики артистки теперь гадают, пошутила ли Бузова или, действительно, она вышла замуж. Вероятно, после скандала с бывшем мужем футболистом Дмитрием Тарасовым Ольга отказалась от пышного торжества. Есть вероятность, что пара провела церемонию бракосочетания тайно. Но официального сообщения ни от Бузовой, ни от Манукяна еще не было.

Бузова рассталась с футболистом Тарасовым рассталась несколько лет назад. Сейчас у нее бурный роман с блогером Давидом Манукяном, но о своей былой любви звезда продолжает вспоминать. Ранее она призналась, что не хотела разводиться с экс-супругом. В своем Instagram певица опубликовала видео, где исполнила свой хит «Водица». Она дважды пропела в рифму, что не хотела разводиться.

По словам Тарасова, за несколько лет брака с Бузовой та никак не изменилась. Спортсмен подчеркнул, что ему была нужна семья, а Ольга хотела только работать.

Ранее сообщалось, что юмористка Елена Степаненко будет вести новое шоу вместе с телеведущей «Дома 2» певицей Ольгой Бузовой. Об этом сама Бузова сообщила на своей странице в Instagram.