На Украине спрогнозировали, когда закончится эпидемия коронавируса

Киев, 24 марта. При соблюдении карантина на Украине эпидемию коронавируса COVID-19 можно будет побороть уже к маю, заявила заместитель главы офиса президента Владимира Зеленского Юлия Ковалив.

По ее словам, украинцы смогут вернуться на рабочие места. В эфире программы «Свобода слова» на канале ICTV она сообщила, что скорость возврата экономики к нормальной жизни зависит от количества заболевших коронавирусом в стране.

«Первый и самый главный рецепт выхода из кризиса — это максимальное соблюдение карантина. Чем меньше людей заболеет, тем быстрее экономика вернется к нормальной жизни», — подчеркнула она.

Она призвала жителей страны соблюдать карантинные ограничения. Напомним, на Украине по последним данным зафиксировано 73 случая инфицирования коронавирусом, в том числе три летальных, один человек выздоровел.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что город потеряет один миллиард гривен из-за коронавируса. Он добавил, что в реальности столица Украины рискует потерять еще больше.

По его словам, городские власти сформировали два штаба: один занимается ликвидацией последствий коронавируса, второй — экономическими вопросами. Кличко говорит, что ситуацию осложняет отсутствие понимания точных сроков продолжительности пандемии. Мэр Киева также обратился к правительству Украины с просьбой отменить налог на добавленную стоимость (НДС).

Недавно киевская журналистка Юлия Мостовая сравнила украинское правительство с коронавирусом и заявила, что Украиной руководит «колония простейших», которая с высокой долей вероятности приведет страну к летальному исходу.