ФАН разъясняет: как «Эхо Москвы» откровенно врет про смертность от коронавируса в России

Ситуация с распространением коронавируса в России остается под контролем. Однако отдельные либеральные СМИ решили похайповать на этой теме и начали заниматься откровенной ложью. В общем-то, уже не в первый раз. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Так, «Эхо Москвы» распространило новость о том, что якобы от коронавируса в Москве скончалась 69-летняя женщина. Об этом прямо сказано в заголовке антироссийского издания.

При этом из текста опубликованной новости следует, что женщина заразилась инфекцией от дочери. В свою очередь департамент здравоохранения Москвы опроверг эту информацию. Сообщается, что пациентка имела паллиативную стадию онкологического заболевания, чем и была обусловлена тяжесть ее состояния.

Кроме того, прижизненный анализ у умершей на коронавирусную инфекцию был отрицательным. Следовательно, ни о каком заражении от дочери речи не идет, и «Эхо Москвы» дважды ввело аудиторию в заблуждение.

Ранее президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич заметил, что ради хайпа и нагнетания паники либеральные СМИ, включая «Эхо Москвы», начинают «играть заголовками», поступая совершенно подло по отношению к населению.