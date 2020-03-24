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Экономика

Аксаков рассказал, как правительство может сохранить ставки по ипотеке на прежнем уровне

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Депутат Пахомов заявил об отсутствии оснований для повышения ставок по ипотеке

Российские банки начали повышать ставки по вкладам и ипотеке в условиях экономической нестабильности из-за коронавируса. Депутат Госдумы Сергей Пахомов считает, что оснований поднимать ставки по ипотечным кредитам нет.

За последние две недели курс рубля снизился почти на 20% по отношению к доллару из-за распространения коронавируса и провала сделки ОПЕК+. При этом ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%, однако часть финансово-кредитных учреждений восприняла нестабильность рынка как основание для повышения ставок по ипотеке.

В частности, в банке «Открытие» ипотечная ставка выросла на 1,5 п.п., но стоимость беззалоговых кредитов осталась на прежнем уровне. «Совкомбанк» решил поднять ставки на свой рублевый вклад. Банки «Райффайзенбанк» и «Росбанк» подняли проценты на ставку по ипотеке еще до решения ЦБ оставить ключевую ставку на прежнем уровне.

В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов напомнил, что президентом Владимиром Путиным и премьер-министром Михаилом Мишустиным ранее были поставлены задачи по снижению ставки ипотечного кредитования.

«Тем более это актуально в такое непростое время, как сейчас. Я не готов согласиться с тем, что сегодня есть основания повышать ставки по ипотеке, а не понижать», — заверил Пахомов в интервью Федеральному агентству новостей.

Депутат Пахомов заявил об отсутствии оснований для повышения ставок по ипотеке

Очевидно, что ситуация в банковском секторе развивается в негативном направлении в связи с нестабильным курсом национальной валюты, утверждает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Никто не может заставить их действовать иначе — это их формальное право. А Центробанк не изменил ключевую ставку, дав сигнал, что лучше этого не делать. Также Сбербанк и ВТБ не поменяли ставки. К тому же тот, кто предлагает лучшие условия, тот будет выигрывать. Все, кто сейчас повысят, могут отыграть назад», — уверен парламентарий.

Депутат Пахомов заявил об отсутствии оснований для повышения ставок по ипотеке

Есть специальные меры, которые государство может применить для сохранения действующих ставок по ипотеке, говорит депутат.

«Сохранить ставки по ипотечным кредитам могут субсидии процентов правительства. В бюджете должны быть определенные суммы для этого. Такие действия правительство принимало, причем делало оно это в сложные периоды. Так, в 2015 году было выделено 20 млрд рублей», — напомнил Аксаков.

Напомним, глава финансового учреждения Эльвира Набиуллина сообщила, что Центробанк тесно сотрудничает с правительством РФ, чтобы снизить негативное влияние эпидемии китайского коронавируса на экономику. По ее словам, рецессии в текущем году не случится, будет наблюдаться рост экономики, однако во втором квартале его темпы замедлятся.

При этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин также признал, что российская экономика испытывает влияние пандемии коронавируса, но власти предпримут меры для его сокращения.

Напомним, вспышка коронавируса нового типа произошла в конце прошлого года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса SARS-CoV-2 во всем мире. По данным на 21 марта, в России коронавирус диагностирован у 253 человек, 54 случая заражения выявлено за последние сутки.

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