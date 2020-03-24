Аксаков рассказал, как правительство может сохранить ставки по ипотеке на прежнем уровне

Российские банки начали повышать ставки по вкладам и ипотеке в условиях экономической нестабильности из-за коронавируса. Депутат Госдумы Сергей Пахомов считает, что оснований поднимать ставки по ипотечным кредитам нет.

За последние две недели курс рубля снизился почти на 20% по отношению к доллару из-за распространения коронавируса и провала сделки ОПЕК+. При этом ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%, однако часть финансово-кредитных учреждений восприняла нестабильность рынка как основание для повышения ставок по ипотеке.

В частности, в банке «Открытие» ипотечная ставка выросла на 1,5 п.п., но стоимость беззалоговых кредитов осталась на прежнем уровне. «Совкомбанк» решил поднять ставки на свой рублевый вклад. Банки «Райффайзенбанк» и «Росбанк» подняли проценты на ставку по ипотеке еще до решения ЦБ оставить ключевую ставку на прежнем уровне.

В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов напомнил, что президентом Владимиром Путиным и премьер-министром Михаилом Мишустиным ранее были поставлены задачи по снижению ставки ипотечного кредитования.

«Тем более это актуально в такое непростое время, как сейчас. Я не готов согласиться с тем, что сегодня есть основания повышать ставки по ипотеке, а не понижать», — заверил Пахомов в интервью Федеральному агентству новостей.

Очевидно, что ситуация в банковском секторе развивается в негативном направлении в связи с нестабильным курсом национальной валюты, утверждает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Никто не может заставить их действовать иначе — это их формальное право. А Центробанк не изменил ключевую ставку, дав сигнал, что лучше этого не делать. Также Сбербанк и ВТБ не поменяли ставки. К тому же тот, кто предлагает лучшие условия, тот будет выигрывать. Все, кто сейчас повысят, могут отыграть назад», — уверен парламентарий.

Есть специальные меры, которые государство может применить для сохранения действующих ставок по ипотеке, говорит депутат.

«Сохранить ставки по ипотечным кредитам могут субсидии процентов правительства. В бюджете должны быть определенные суммы для этого. Такие действия правительство принимало, причем делало оно это в сложные периоды. Так, в 2015 году было выделено 20 млрд рублей», — напомнил Аксаков.

Напомним, глава финансового учреждения Эльвира Набиуллина сообщила, что Центробанк тесно сотрудничает с правительством РФ, чтобы снизить негативное влияние эпидемии китайского коронавируса на экономику. По ее словам, рецессии в текущем году не случится, будет наблюдаться рост экономики, однако во втором квартале его темпы замедлятся.

При этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин также признал, что российская экономика испытывает влияние пандемии коронавируса, но власти предпримут меры для его сокращения.

Напомним, вспышка коронавируса нового типа произошла в конце прошлого года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса SARS-CoV-2 во всем мире. По данным на 21 марта, в России коронавирус диагностирован у 253 человек, 54 случая заражения выявлено за последние сутки.