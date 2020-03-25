Никифоров день: что за праздник, приметы и заговоры от медведя, что нельзя делать 26 марта

Никифоров день отмечается 26 марта (13 марта по старому стилю) в память о святителе патриархе Константинопольском Никифоре, жившем в VIII—IX веках. Никифор родился в Константинополе в семье императорского секретаря, он занимал многие важные должности, затем принял монашеский постриг и был избран патриархом.

После воцарения императора-иконоборца Льва Армянина патриарх Никифор, как ревностный защитник икон, был подвергнут гонениям. В 815 году Никифор был сослан в монастырь на берегу Босфора, где скончался в 828 году.

Нетленные мощи патриарха Никифора были обретены в 847 году, часть святыни хранится в монастыре на Афоне. Никифоров день на Руси связан с православным праздником в честь обретения мощей.

Никифоров день в народной традиции

Никифоров день считался временем пробуждения медведя после зимней спячки, поскольку в это время медвежью берлогу начинали заливать вешние воды. Считалось, что на Никифора медведь вылезает из берлоги, при этом он может обратиться в человечий облик. В этот день посещение леса было под строжайшим запретом, иначе, согласно поверью, медведь-оборотень мог утащить в преисподнюю.

Заговоры в этот день должны были помочь уберечься от медведя, если он случайно встретится на лесной тропинке.

В народе говорили:

«В лесу тропа, на тропе медведь стоит — на меня глядит. Как воде с огнем рядом не бывать, так медведю со мной рядом не стоять, тела моего не мять, плоти моей не рвать».

Также на Никифора ждали возвращения гусей: если они прилетали в этот день — это было хорошей приметой, означавшей, что лето будет теплым, а год — урожайным. К теплому лету считался и прилет в этот день жаворонка, который на Руси считался главной весенней птицей. А вот если на Никифора первыми замечали зябликов, это считалось не очень хорошей приметой, означающей, что холода еще вернутся. Туманы в этот день считались предвестником дождливого лето, а первая гроза обещала урожайный год.

Лес, в том числе для охоты, на Никифора был под полным запретом, а вот для рыбалки день был самым подходящим — считалось, что по последнему льду хорошо ловится окунь, плотва и язь.

Что нельзя делать 26 марта

Помимо запрета на посещение лесов, в этот день старались не выходить в поле, чтобы попусту не беспокоить матушку-землю, поскольку сеять еще было рано.

Под запретом была любая охота, в том числе на птиц — подстрелить перелетного гуся считалось крайне плохой приметой: люди верили, что не только на самого охотника, но и на его близких, а также на всю деревню может напасть мор.

Также действовали все запреты Великого поста: на скоромное, на развлечения и забавы. В четверг, 26 марта, по монастырскому уставу разрешена горячая постная пища без масла, по более мягкому варианту поста — горячая постная пища с растительным маслом.