Таиланд вводит режим ЧС из-за коронавируса

Бангкок, 24 марта. Правительство Таиланда вынуждено ввести с 26 марта чрезвычайное положение в стране из-за эпидемии коронавируса. Об этом в телевизионном обращении к гражданам объявил премьер-министр и глава Минобороны страны Прают Чан-Оча.

Он отметил, что режим ЧС будет действовать минимум до 30 апреля.

«О введении чрезвычайного положения в стране в связи с распространением коронавируса будет объявлено 26 марта», — сообщил Чан-Оча.

Особый режим расширит полномочия премьера. Глава правительства будет иметь право на введение ограничений для сдерживания дальнейшего распространения заболевания.

Пока неизвестно, какие меры будут принимать власти страны, на данный момент правительство отказывается от ужесточения контроля за передвижениями людей. Между тем, пассажиры поездов в Таиланде с 25 марта будут обязаны носить медицинские маски. Сеть продуктовых магазинов 7-Eleven намерена дополнительно нанять на работу 20 тысяч курьеров по всей стране для доставки продовольствия на дом.

По последним данным, в Таиланде выявлено 827 случаев заражения коронавирусом нового типа, 57 пациентов уже выздоровели и выписаны из больниц. Жертвами ранее неизвестного заболевания стали четыре человека.

О появлении коронавируса нового типа стало известно в конце декабря 2019 года после того, как первые заболевшие были обнаружены в китайском городе Ухань. На данный момент эпидемиологическая ситуация в КНР стабилизировалась, эпицентр пандемии переместился в Европу.