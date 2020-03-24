Поклонники поразились молодостью 70-летних Буйнова и Пугачевой

Москва, 24 марта. Поклонники поразились молодостью звезды советской и российской эстрады Аллы Пугачевой и певца Александра Буйнова.

Артистка поделилась с фолловерами новой фотографией в Instagram по случаю дня рождения Буйнова. Звезда нежно поздравила своего коллегу с 70-летием и отметила, что «мы еще гульнем».

На кадре Буйнов и Пугачева сидят в обнимку, улыбаясь. Примадонна будто светится от счастья, и это не могли не заметить поклонники артистки, сообщила «Газета.ру».

«Красавица!» — написала под публикацией lora091968.

«Не могу, кстати, не отметить: Алла просто красотка! Впрочем, как всегда!» — констатировала simda_dina.

«Моя красавица! Знай, что я люблю тебя! Просто люблю и все!» — призналась natusia656.

Между тем, интернет-пользователи обратили внимание, что и Буйнов, и Пугачева не просто прекрасно выглядят, но и очень молодо для своих лет, указал НСН.

«Сколько лет Буйнову? Алла Борисовна, хорошо выглядите», — отметила sedletskayakristina.

«Уважуха. Вообще не скажешь что уже 70… Молод душой, молодец», — добавила salimgaraevaliliia.

«С юбилеем! Я то думала, Буйнову 60 лет», — не поверила valentina__varlamova, что исполнителю хита «Падают листья» 70 лет.

Впрочем, некоторые подписчики попытались образумить поклонников певцов, отметив, что их молодость — заслуга фотошопа и пластических хирургов.

«Отфотошопся, и ты красавица в 70 будешь», — написала ludmila_nikolaevna_s.