Москва, 24 марта. Ограничения на транспортное сообщение с городом Ухань, где впервые обнаружили новый коронавирус, будут сняты с 8 апреля. Об этом говорится на сайте правительства провинции Хубэй.

Отмечается, что въезды и выезды из провинции Хубэй (кроме Ухани) будут открыты уже с 25 марта. При этом до неопределенного времени останутся закрытыми образовательные учреждения города. Китай взял Ухань в транспортную блокаду 22 января.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что успехи властей Китая в борьбе с коронавирусной инфекцией дают основания надеяться на победу над заболеванием.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная вспышка пневмонии. Позднее было установлено, что эпидемия была спровоцирована новым штаммом коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество носителей коронавируса во всем мире достигает более 200 тысяч человек.

Многие эксперты отмечают, что к созданию и распространению коронавируса могут быть причастны власти США. Данную информацию подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.

Ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская призвала европейских лидеров прекратить панику из-за коронавируса. По словам Поклонской, людям нужно не «шарахаться друг от друга», а соблюдать элементарные меры — часто мыть руки с мылом, не ходить на работу простывшими и пить витамины. В случае недомогания депутат советует пить противовирусные препараты и горячий чай с малиной.