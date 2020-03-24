ФАН поздравляет победителей малого конкурса «Хорошие новости России»

Редакция Федерального агентства новостей готова объявить имена победителей очередного оперативного конкурса «Хорошие новости России». В этот раз денежный приз за первое место уезжает в Дагестан, за второе место — на Кубань, а «бронзу» забирает Челябинск.

Победителем конкурса стала собственный корреспондент РГВК «Дагестан» Любава Маслова. Ее сюжет «В Дербенте идет тотальная реконструкция магалов на средства федерального гранта» покорил большинство участников опроса ФАН: за материал проголосовал 31% читателей.

Обладателем «серебра» стала редактор интернет-портала «Кубань 24» Елизавета Двоеглазова. История спасения собаки «На Кубани спасатели освободили таксу Пусечку, застрявшую под капотом машины» растопила сердца 29% участников голосования.

Третье место досталось мультимедийному корреспонденту сайта «Аргументы и Факты. Челябинск» Надежде Уваровой. Журналист рассказала историю удивительной женщины, которая на протяжении полувека работает сварщицей. За материал «Покорила трубы, как горы». Челябинка в 78 лет работает сварщицей» проголосовал 21% участников опроса.

Всего в недельном онлайн-голосовании приняли участие 1186 пользователей. Опрос проходил с 17 марта до 23 часов 59 минут 23 марта. Приз за первое место — 30 тысяч рублей, вознаграждение за второе место составляет 20 тысяч рублей, за третье — 10 тысяч рублей. Итоги малого конкурса «Хорошие новости России» подводят дважды в месяц.

Победители говорят

Редакция ФАН связалась с призерами малого конкурса «Хорошие новости России». Любава Маслова, Елизавета Двоеглазова и Надежда Уварова рассказали, почему решили принять участие в соревновании, и для чего такие конкурсы нужны журналистам и их читателям.

Победительница — собкор РГВК «Дагестан» Любава Маслова — удивилась нашему звонку. Девушка рассказала, что участником конкурса стала неожиданно для себя.

«Если честно, я не знаю, как так получилось. Мой координатор на работе просто сказала: «Ты участвуешь». Для меня это была новость шокирующая, потому что я не ожидала. Я посмотрела других номинантов и так удивилась: там [из представленных на конкурс материалов] была и женщина, которая в 78 лет работает, и такса Пусечка. Я прочитала все эти статьи, посмотрела, и думаю: блин, конкурс очень замечательный. Потому что так больше людей узнают о том, что делается в стране для них, что делается с их помощью. Мне кажется, это несет добро в мир», — сказала Любава Маслова.

Обладательница второго места, редактор интернет-портала «Кубань 24» Елизавета Двоеглазова, в свою очередь, отметила, что ежедневно журналист-новостник сталкивается в своей работе с криминалом, социальной несправедливостью, сложными и спорными ситуациями. Какими бы ни были выдержка и профессиональный опыт — это тяжело, и может привести к эмоциональному выгоранию.

«Поэтому писать новости о хороших событиях — это отдушина для журналиста. В свою очередь, люди привыкли воспринимать негативные инфоповоды, а вот добрыми историями, которые случаются каждый день, но остаются невидимыми, их еще можно приятно удивить. Сейчас они удивляются, потом станут воспринимать это как норму. Так и меняется атмосфера в обществе. Поэтому такие конкурсы, как «Хорошие новости России», очень нужны — и журналистам, и читателям. А еще особенно приятно читать и писать о том, как люди помогают животным — самым уязвимым существам. Считаю, что высшая форма человечности — это относиться к любому живому существу на равных. В Краснодарском крае спасатели совершают такие малые подвиги едва ли не каждый день, а мы стараемся доносить до читателей эти истории. Моя новость о спасении таксы была как раз одной из них», — сказала Елизавета Двоеглазова.

Обладательница третьего места, мультимедийный корреспондент сайта ««Аргументы и Факты. Челябинск» Надежда Уварова, согласна с коллегами. По ее мнению, люди должны больше знать о том позитивном и добром, что происходит в разных уголках страны каждый день.

«Вы большие молодцы, что устраиваете такие конкурсы. Потому что конкурсов хороших новостей я, кроме вашего, вообще не видела. <…> Наверное, это что-то новое — какое-то вообще новое веяние в журналистике. В основном, я стараюсь брать эксклюзивы, и мне прям хочется, чтобы большее количество людей знали о выдающихся людях, о каких-то прекрасных животных, наших разработках, об увлечениях. Чтобы понимали — это все никуда не делось. Это все актуально, интересно: так было, и так есть. И не только на уровне сел и городов, где это происходит, а, вообще, чтобы все знали, читали. Надо людей ориентировать не на то, чтобы трафик получать: поймал и съел, — а именно на добрые новости. <…> Я очень рада, что нашла ваш сайт. Я увидела случайно и постоянно отправляю новости. Уже два или три раза. Даже была номинирована на большой конкурс: там я писала про ветерана, который объехал полмира. Он путешественник. Он не плачет, не просит денег, а живет, наслаждается, в 96 лет путешествует. Вот к этому нам нужно в жизни стремиться, понимаете? К хорошему», — сказала Надежда Уварова.

«Хорошие новости России» продолжаются

Номинанты следующего этапа малого конкурса «Хорошие новости России» будут объявлены 31 марта. В их число попадут авторы актуальных журналистских материалов, опубликованных в региональных СМИ или социальных сетях в период 16 марта по 29 марта, которые прислали свои заявки на почту goodrussia@riafan.ru с пометкой «на оперативный конкурс». Номинанты на конкурс выдвигаются экспертами Федерального агентства новостей. Итоги очередного этапа будут подведены 7 апреля 2020 года.

Главные условия к участникам конкурса актуальных публикаций «Хорошие новости России» — оригинальность и эксклюзивность работ и их позитивная направленность.

Также напомним: до 7 июня 2020 года Федеральное агентство новостей принимает заявки на участие в большом конкурсе «Хорошие новости России». Победителей этого конкурса определяют в пяти номинациях: «Общество и социальные проекты», «Герои современности», «Экономика страны или региона», «Наука и инновации» и «Спорт». Вознаграждение составляет 100 тысяч рублей.

От одного автора на почту goodrussia@riafan.ru принимается одна заявка (статья, серия публикаций, сюжет, цикл программ) в одну из рубрик. Подробнее с условиями проведения конкурса «Хорошие новости России» можно ознакомиться здесь.