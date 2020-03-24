Блогер Миро рассказала о будущем Брухуновой в браке с Петросяном

Москва, 24 марта. Скандальный блогер Лена Миро прокомментировала новость о рождении ребенка у российского юмориста Евгения Петросяна и его молодой возлюбленной Татьяны Брухуновой.

В СМИ и соцсетях уже несколько недель гуляют слухи о возможной беременности Брухуновой. Пользователи Сети охотно обсуждают эту новость и рассуждают на тему пола ребенка. Лена Миро в своем микроблоге рассказала, каким видит будущее Татьяны Брухуновой в браке с Евгением Петросяном.

«Пузо, старческий запах, все дела. Мерзко, неприятно, противно. Это — с одной стороны. С другой — денежки, ребеночек, комфортная жизнь сейчас и статус обеспеченной вдовы — в самом ближайшем будущем», — съязвила Лена Миро.

Она считает, что Петросяну осталось недолго, а вот Брухунова в случае ухода из жизни супруга практически ничего не теряет. Блогер пояснила, что Татьяне меньше 40 лет и в плане детей «уже отстрелялась».

«Поддерживаете Брухунову в ее расчете или осуждаете? Умничка она, которая все грамотно обставила, или дура, спускающая молодость в унитаз?» — поинтересовалась Миро у подписчиков.

Молодая жена российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова пристрастилась к сладкому и отказалась от диет на фоне слухов о беременности. В начале марта сообщалось, что пара гастролировала по России. Молодая возлюбленная Петросяна любит рассказывать своим подписчикам о тех блюдах, которые ей удается попробовать во время путешествий по российским городам. Подписчики обратили внимание на то, что она очень часто стала пробовать именно сладкое, и нашли в этом еще одно подтверждение ее возможной беременности.