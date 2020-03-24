Способное достроить «Северный поток – 2» судно движется в сторону ЮАР

Москва, 24 марта. Трубоукладчик «Академик Черский», направленный на завершение строительства магистрального газопровода «Северный поток – 2», в настоящее время огибает побережье Африки. Данные об этом размещены на портале Myshiptracking.

Напомним, судно покинуло российский порт Находка в феврале и взяло курс на Сингапур. Первоначально предполагалось, что трубоукладчик пройдет в Средиземное море через Суэцкий канал, однако позже его маршрут изменился по неизвестным причинам.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что судно повернуло в сторону Мозамбика, чтобы избежать санкций со стороны США, передавало Федеральное агентство новостей.

Сейчас по данным портала Myshiptracking «Академик Черский» направляется в сторону Южно-Африканской Республики. Ожидается, что 27 марта судно достигнет Кейптауна.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак назвал судно способным достроить объект в Балтийском море. Однако для это требуется модернизация трубоукладчика, которая займет определенное время.

Реализация «Северного потока – 2» подразумевает прокладку двух ниток газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря. Строительству объекта активно пытаются помешать США и Украина, при этом Вашингтон вводит соответствующие санкции. С другой стороны возведение газопровода поддерживают Германия и большинство европейских стран.