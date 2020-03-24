Итальянские пользователи Facebook благодарят Россию за помощь в борьбе с коронавирусом

Рим, 24 марта. Жители Италии благодарят Россию за помощь в борьбе с эпидемией коронавируса. Соответствующие комментарии итальянские пользователи оставляют на странице российского посольства в Facebook.

Как сообщается в аккаунте дипломатического представительства, военные РФ и Италии провели встречу, чтобы определить, в какие провинции направить прибывших из России медиков. Под постом пользователи оставили множество комментариев с благодарностью как на итальянском, так и на русском языке.

«Огромное спасибо, Россия!» — написала Irina Yunalaynen.

«Родные, дорогие наши, спасибо», — прокомментировала Anjelina Tut.

«Спасибо России, спасибо русским людям и спасибо президенту [Владимиру] Путину», — поблагодарил Gianluca Di Cola Reloaded.

«Спасибо! Большое спасибо за вашу щедрую помощь!!!» — выразил признательность Francesco Roman.

«Россия является примером для остального мира», — отметила Cinzia Baxyt.

Кроме того, многие итальянские пользователи оставляли на странице посольства сердечки и флаги России и Италии.

Ранее в Италию прибыл 14-й военный самолет из России, доставивший специалистов и медицинское оборудование в охваченную эпидемией страну, напоминает телеканал «360». По данным на 24 марта, в Италии зарегистрировано около 64 тысяч случаев инфицирования коронавирусом, а число летальных исходов превысило шесть тысяч.

Ранее политолог Сергей Марков рассказал о доказательствах, подтверждающих версию о том, что коронавирус был разработан в США и завезен на территорию Китая. Он сообщил, что китайцы нашли банки с пометкой «Бактериологическая опасность» в бывшем консульстве США в Ухани, где и были зарегистрированы первые зараженные.