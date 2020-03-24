Минтруд разработал меры по поддержке рынка труда в России

Москва, 24 марта. Министерство труда и социальной защиты России разработало ряд мер по поддержке рынка труда в стране в период распространения коронавирусной инфекции, сообщил заместитель главы министерства Всеволод Вуколов, выступая на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

«Нами сегодня разработан проект постановления правительства по пакету ряда мер по поддержке ситуации на рынке труда», — сказал представитель Минтруда.

По его словам, предлагается проанализировать данные о временной занятости сотрудников, находящихся под риском увольнения, провести опережающее профессиональное обучение и стажировку работников, а также стимулировать безработных открыть собственное дело и создать дополнительные рабочие места. Вуколов уточнил, что ведомство рассчитывает задействовать «в этих мерах около 67 тысяч человек».

Коронавирусная инфекция, вспышка которой была впервые зарегистрирована в Китае в конце прошлого года, активно стала распространяться по всему свету. Вирус проник практически во все страны мира, в том числе в Россию. На сегодняшний день, на территории РФ 438 человек, у которых выявили инфекцию.

Российские власти принимают ряд мер по предотвращению распространения вируса по стране. В частности, запрещены массовые мероприятия, закрыты театры и музеи.

Китайские власти обвинили в причастности к созданию инфекции США. Некоторые эксперты согласны с утверждением Пекина, в частности, бывший эксперт ООН по бактериологическому оружию Игорь Никулин заявил, что новый тип коронавируса был сделан в одной из секретных лабораторий Пентагона пять лет назад.