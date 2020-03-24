«Одноклассники» создали виртуальную маску для празднования дня рождения в карантине

Москва, 24 марта. Пользователям приложения OK Live стала доступна новая виртуальная маска «С днем рождения!», которая поможет провести праздничный день, даже когда встретиться с друзьями нельзя из-за коронавируса. Во время прямого эфира в приложении от социальной сети «Одноклассники» можно примерить праздничный колпак, поделиться настроением с близкими и получить поздравления от друзей.

Маска дополнительной реальности была разработана специально для тех, кто не может встретить праздник в привычном кругу друзей и близких. Воспользоваться нововведением могут все пользователи приложения OK Live на операционных системах iOS и Android.

Алгоритм использования новой маски предельно прост, чтобы ее примерить, нужно включить фронтальную камеру на своем гаджете, нажать на изображение маски и выбрать виртуальную маску «С днем рождения!».

Отмечается, что праздничная маска будет доступна пользователям только в день их рождения. Речь идет о дате, которая указана в их личном профиле в «Одноклассниках».

Подчеркивается, что в течение ближайшей недели воспользоваться маской в прямом эфире смогут все желающие для того, чтобы 26 марта отметить 14-летие социальной сети.