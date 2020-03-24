Почти четверть российских школ продолжает учебный процесс дистанционно или в классах

Москва, 24 марта. В большинстве общеобразовательных учебных заведений России с понедельника, 23 марта, начались каникулы. При этом в 16,5% школ учебный процесс продолжается дистанционно или традиционно в классно-урочном режиме. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

«Согласно статистике, собираемой нами в ежедневном режиме, на начало недели в подавляющем большинстве школ страны начались каникулы. Таких 83,5%. В 16,5% школ продолжается учебный процесс с применением дистанционных технологий (8,4%) или традиционно в классно-урочном режиме (8,1%)», — говорится в комментарии Кравцова, опубликованном на официальном сайте министерства просвещения.

В тех школах, где учеба продолжается в штатном режиме, строго соблюдаются все санитарные нормы. Регионы выполняют необходимые меры по поддержке образовательной системы, а министерство просвещения контролирует этот процесс.

Сергей Кравцов напомнил, что для учителей и родителей действует круглосуточная горячая линия: +7 (800) 200-91-85, позвонив на которую можно узнать об организации обучения на дому.

За время работы горячей линии уже поступило более 1500 обращений. Чаще всего граждане интересуются сроками каникул и действиями администраций школ на местах, уточнил глава Минпросвещения.

«Мы реагируем на каждый вопрос, будь то горячая линия, социальные сети, любой другой канал связи, и обеспечиваем эту работу в региональных органах управления образованием, ежедневно проводя совещания с ними в режиме ВКС», — сообщил министр.

После недели каникул в тех регионах, где школьники сейчас отдыхают, начнутся занятия. Они будут проходить в дистанционном формате.

«Благодаря национальному проекту «Образование» мы используем уже имеющиеся возможности цифровой образовательной среды. В поддержку дистанционных форм и домашнего обучения работают свыше 20 образовательных платформ и онлайн-сервисов, включая российскую и московскую электронные школы, ресурсы со свободным онлайн-доступом к учебникам и заданиям», — обратил внимание Кравцов.

На время дистанционного обучения в профильном ведомстве будут отслеживать, чтобы все социально-трудовые права и гарантии в отношении учителей, включая сохранение уровня заработной платы, соблюдались.

В тесном контакте Минпросвещения находится и с родительским сообществом: в России активно работают консультационные центры поддержки родителей, их сегодня свыше 160.

«Мы делаем все для того, чтобы родители обладали полной информацией о происходящем и о возможностях образовательной системы. И находим понимание с их стороны, ведь важность и необходимость всех предпринимаемых шагов продиктована, прежде всего, заботой о здоровье детей», — констатировал Кравцов.

Всего в России около 16,5 млн школьников.

Напомним, что в связи с угрозой распространения коронавируса в Москве и других регионах отменены мероприятия, численность на которых превышает 50 человек. Школы сначала были переведены на режим свободного посещения, но с 23 марта по 12 апреля учащихся и вовсе отправили на карантин. Родителям рекомендовано следить за тем, чтобы дети находились дома, а не на улице. Для обеспечения дистанционного обучения в период с 30 марта по 12 апреля будет организована система ведения уроков онлайн.