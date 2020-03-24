Экономист: Рубль опять становится привлекательным для вложений

Рубль отреагировал ростом на новости относительно беспрецедентных шагов ФРС по поддержанию американской финансовой системы и экономики; отечественная валюта вновь становится привлекательной для вложений. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Растущий рубль

На открытии торгов на Московской бирже во вторник индекс Мосбиржи вырос на 5%, до отметки 2367 пунктов, индекс РТС — на 7,4%, до 948 пунктов. Российская валюта выросла к доллару на 1,2%, до 78,65 рубля, к евро — на 0,4%, до 85,14 рубля.

Кроме того, во вторник растут котировки нефти. Так, Brent прибавил 4% (28,15 доллара за баррель), WTI — почти 5% (24,15 доллара). Индексы на крупнейших мировых биржах также находятся в плюсе.

В понедельник, 23 марта, рынок Российской Федерации снижался вслед за мировыми площадками, но без глобальных распродаж. Волатильность торгов в последние недели крайне высока, инвесторы напряженно реагируют на новости, которые связаны с рынком нефти, карантинными мерами и поддержкой экономики.

Рубль вновь привлекателен

Как отметил Артем Деев, во вторник, 24 марта, первые сделки прошли в диапазоне 78,55–78,72 рубля за доллар, таким образом, курс составил 78,63 рубля за доллар (американская валюта подешевела на 97,25 копейки к уровню предыдущего дня). Отечественная валюта отреагировала ростом на новости относительно беспрецедентных шагов ФРС по поддержанию американской финансовой системы и экономики. Накануне ФРС заявила, что намерена выкупать гособлигации без ограничений, сколько потребуется для стабильности. Кроме того, регулятор запускает ряд новых программ кредитования бизнеса в размере 300 миллиардов долларов.

«Подобные объемные вливания рынки оценили позитивно: угроза рецессии в США в настоящий момент вызывает поток денежных средств в максимальных объемах. На этом фоне вырос интерес инвесторов к риску, отечественный рубль опять становится привлекательным для вложений. На новостях из США растут и котировки нефти. Марка Brent прибавила 4,4%, стоимость барреля достигла 28,22 доллара, что также дает повод для укрепления российского рубля», — пояснил Артем Деев.

Однако, заметил экономист, расслабляться не стоит — меры ФРС не отменяют фактора снижения глобального спроса на энергоносители и могут лишь затормозить наступление рецессии, о которой заявляют ведущие американские банки. Поэтому нужно быть готовым к тому, что рост нефтяных котировок и укрепление рубля носят временный характер.

«В ближайшие дни возможны очередное снижение стоимости нефти и возврат национальной валюты к отметкам 83-85 за доллар», — заключил Артем Деев.

Серьезный обвал цен на нефть начался после срыва сделки ОПЕК+. Участники организации не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях сильного падения спроса на сырье из-за вспышки коронавируса в Китае.