Рубль уверенно растет на открытии торгов Московской биржи

Москва, 24 марта. Рубль уверенно растет к доллару и евро на открытии Московской биржи во вторник, свидетельствуют данные торговой площадки.

Американская валюта торгуется на уровне 78,65 рубля, потеряв 1,2% к уровню закрытия предыдущей торговой сессии. Евро опустился до 85,14 рубля, потеряв 0,4%.

Майский фьючерс на нефть марки Brent растет на 4,44% и составил 28,23 доллара за баррель, отметил «АиФ».

Обвал цен на нефтяном рынке произошел в ночь на 9 марта на фоне провальных переговоров в рамках ОПЕК+. Стороны не смогли договориться о дополнительном снижении добычи черного золота на фоне пандемии коронавируса. В дальнейшем серьезные изменения произошли на фондовом рынке, резко упал курс рубля, напомнил «Мир 24».