Хельсинки, 24 марта. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Европейский союз во время пандемии коронавируса не справляется со своей главной задачей, которой она читает обеспечение функционирования единого европейского рынка.

По ее словам, основная функция ЕС в том, чтобы у государств было единое экономическое пространство, свободное движение рабочей силы, товаров, услуг и капитала. Президент Эстонии обвинила ЕС в бездействии на фоне пандемии коронавируса.

«Как минимум с тремя из этих компонентов у нас сегодня очевидные проблемы», — подчеркнула она.

Выступая в эфире на государственном телеканале ETV, политик уточнила, что многие страны готовы пропускать товары через свои границы. В пример она привела Германию, которая активно сотрудничает с Эстонией, а также создала условия для быстрого возвращения по морю граждан балтийской республики, застрявших на немецко-польской границе.

Ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская призвала европейских лидеров прекратить панику из-за коронавируса. По словам Поклонской, людям нужно не «шарахаться друг от друга», а соблюдать элементарные меры — часто мыть руки с мылом, не ходить на работу простывшими и пить витамины. В случае недомогания депутат советует пить противовирусные препараты и горячий чай с малиной.

При этом ни в коем случае нельзя унывать, прекращать общаться с друзьями и «бояться дышать», заключила Поклонская.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон обратился к согражданам в связи с распространением коронавируса в стране. Он заявил, что, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, намеченные на воскресенье муниципальные выборы все же состоятся, а границы останутся открытыми.