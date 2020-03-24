Жена Джигана Оксана Самойлова рассказала о жизни под карантином

Москва, 24 марта. Супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова после возвращения из Майами добровольно самоизолировалась вместе с детьми. Об этом она сообщила в своем аккаунте в Instagram.

По словам девушки, она по-другому представляла себе момент возвращения домой.

«Сейчас мне нужно думать только о себе и о детях, постараться жить привычной для себя и малышей жизнью и быть прежней веселой мамой», — написала Самойлова.

Она также добавила, что дети «не должны страдать от поступков взрослых», видимо, имея ввиду неадекватное поведение Джигана во время жизни в Майами.

Сейчас девушка с детьми находится на домашнем карантине.

«Пока что мы сели на обязательный карантин и от этого никуда не деться», — заключила она.

Напомним, Джиган вместе с семьей в начале года приехал в США. В одной из местных клиник Самойлова родила артисту четвертого ребенка. В это период исполнитель отметился неадекватными поступками, в частности в нетрезвом состоянии вел эфиры с поклонниками и употреблял нецензурную речь в присутствии детей. Позже стало известно, что рэпер прошел курс лечения от наркотической зависимости в американском реабилитационном центре.

В итоге Оксана Самойлова покинула Флориду с детьми из-за ссоры с мужем, сам Джиган, по слухам, остался в США. Пока супруги никак не комментирую размолвку, передавало Федеральное агентство новостей.