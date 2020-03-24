Феофанов день: что за праздник, приметы и заговоры на лошадей, что нельзя делать 25 марта

Феофанов день отмечается 25 марта, в это время на Руси в самом разгаре была подготовка к весеннему севу, и праздник был посвящен главному помощнику в крестьянском труде — лошади.

История праздника

Феофанов день посвящен памяти византийского монаха и религиозного писателя Феофана Исповедника, которого Русская православная церковь вспоминает 25 марта (12 марта по старому стилю).

Феофан родился около 760 года в Константинополе в знатной христианской семье. Он рано осиротел, но сумел получить отличное образование, был приближен к императорскому двору и делал успешную карьеру чиновника и военачальника. После посещения одного из монастырей в Малой Азии Феофан и его супруга приняли решение принять монашеский постриг. В монашестве Феофан занимался писательством, а также монастырскими работами. Ему приписывали дар исцеления болезней, а также изгнания бесов.

В 50 лет Феофан тяжело заболел, и в это время его начали преследовать за почитание икон. Обитель, где монашествовал Феофан, была сожжена, а сам он был заключен в тюрьму, где через 23 дня умер. Биография Феофана известна из его собственного произведения «Хронография», а также из жития, написанного патриархом Мефодием в IX веке.

Феофанов день в народной традиции

На Феофана весна все больше заявляла о своих правах, снега уже почти не было, почва начинала оттаивать, что предвещало скорое начало полевых работ. Поэтому на Феофанов день крестьяне выходили на улицу и в поле, чтобы приветствовать весну и проверить, скоро ли можно будет начать сев.

Праздник был связан с лошадьми — главными помощниками в крестьянском труде. В этот день лошадей тщательно чистили, хорошо кормили и вели к роднику, чтобы напоить с серебра. В ведро, из которого поили лошадь ключевой водой, клали серебряную монету, колечко или ложечку: считалось, что это сделает животное здоровым, и оно верно будет служить во время пахоты и других крестьянских работ.

Если лошадь на Феофана была больной и слабой, это считалось дурной приметой: значит, она не помощник и, скорее всего, так и не поправится весь рабочий сезон. Поэтому существовали специальные заговоры для здоровья лошадей. Над водой, которой поили лошадей, следовало сказать специальные присказки, например, такую:

«Наша лошадушка — заря-зарница, красна девица — хватит тебе спать, иди гулять»

Если конь был недавно куплен, на Феофана его нужно было «представить» домовому. Домового следовало задобрить, чтобы он защитил скотину от болезней. Коня трижды обводили вокруг себя, держа узду рукой обязательно в рукавице, шепотом приговаривая:

«Вот тебе, домовой, хозяюшка добрый мой, на житье-бытье мохнатый зверь. Ты сам открой ему в конюшню дверь, пои, корми, рукавичкой гладь, выводи на богатый двор».

На Феофана следили за поведением лошадей, это были приметы на погоду и на удачу.

Считалось, если лошадь трясет головой и закидывает ее кверху — это к ненастью; если в дороге фыркает — к удаче и радостной встрече.

Погодные приметы на Феофана

Туман на Феофана считался хорошей приметой: значит, уродится овес, лен и конопля. Но, чтобы не спугнуть удачу, тоже требовался приворот, на этот раз для птиц: крестьяне выходили на улицу и угощали пернатых овсом, а также конопляным и льняным семенем, оставшимся с прошлого года.

Что нельзя делать 25 марта

Как во все дни Великого поста, в этот день запрещено есть скоромное, а, поскольку в 2020 году 25 марта приходится на среду, ограничения особенно строгие. По монастырскому уставу 25 марта предписано сухоядение — холодная пища без тепловой обработки и без растительного масла.

Также в этот праздник запрещены ссоры, споры, дурные мысли. Согласно правилам Великого поста, под запретом веселье, развлечения, шумные посиделки (в условиях карантинных ограничений в связи с распространением коронавируса эти запреты звучат особенно актуально).

Также, согласно народной традиции, в весенние дни, в том числе на Феофана, запрещено залеживаться в постели — кормить птиц и поить лошадей нужно на рассвете, иначе удачи не будет.