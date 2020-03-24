Врач Тумадин назвала укрепляющие иммунитет специи во время коронавируса

Москва, 24 марта. Укрепить иммунитет во время эпидемии коронавируса помогут специи. Пищевые добавки способны запустить в оргазме специальные защитные механизмы. Об этом рассказал специалист по оздоровительным практикам Оксана Тумадин.

Тумадин напомнила, что иммунная система человека является уникальной и содержит в себе противовирусные программы, которые запускаются самостоятельно. Помочь ускорить процесс их пробуждения и активировать дополнительные ресурсы помогут специи.

«Они включают необходимые клетки для очищения организма от ненужных патогенных возбудителей», — рассказала специалист.

Она подчеркнула, что в первую очередь в рацион необходимо включить чеснок, имбирь, куркуму и черный перец. Так, имбирь содержит большое количество витамина С и B, которые дадут человеку дополнительные силы, передает «Слово и Дело».

«Имбирь обладает антибактериальным действием, как и куркума, чеснок, черный перец», — подчеркнула Тумадин.

Специалист посоветовала добавлять в блюда по четверти чайной ложки куркумы. Это придаст еде дополнительные антибактериальные свойства. Чеснок можно и нужно кушать в любом виде. Им можно натирать хлеб и добавлять в салаты. Приобретать приправы лучше в специализированных индийских магазинах. Продавцы укажут вам на специи, которые обладают антибактериальным эффектом и повышают защиту организма.

Кроме того, из специй можно делать скраб для тела. Для него понадобится черный перец и молоко с жирностью не менее 3,2%. Ингредиенты нужно смешать и аккуратно нанести на тело, скраб не должен попасть на лицо и слизистые.