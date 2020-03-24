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Экс-звезда «Уральских пельменей» Михалкова поделилась эмоциями после ухода из шоу

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Экс-звезда «Уральских пельменей» Михалкова поделилась эмоциями после ухода из шоу

Москва, 24 марта. Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова рассказала, какие чувства испытывает через полгода после ухода из шоу. Эмоциями артистка поделилась на своей странице в Instagram.

Михалкова сообщила, что недавно включила телевизор и случайно попала на выпуск «Уральских пельменей» с ее участием.

«Интересно, конечно! Меня в «Пельменях» уже полгода нет, а посмотришь ТВ — я, оказывается, там есть, словно и не уходила никуда», — написала актриса.

Звезда юмористического шоу призналась, что вспоминала веселые моменты жизни коллектива, когда писала собственную книгу в Майами, передает Ura.ru. Свой уход из проекта Михалкова сравнила с отношениями людей.

«Иногда расставание людей длится дольше самих отношений и становится куда более интересным периодом в жизни», — отметила артистка.

По словам актрисы, часто опыт, воспоминания и чувство благодарности продолжают влиять на мысли и поведение в течение долгих лет.

Экс-звезда «Уральских пельменей» Михалкова поделилась эмоциями после ухода из шоу

Напомним, Юлия Михалкова объявила об уходе из «Уральских пельменей» в октябре 2019 года. Другой участник шоу Вячеслав Мясников говорил, что уход артистки связан с ее планами создать семью, пишет «АиФ». По словам самой Михалковой, она ушла, поскольку «переросла» формат «Уральских пельменей» и достигла «потолка» в проекте.

Ранее Михалкова нашла плюс в пандемии коронавируса. Артистка считает, что эпидемия может научить людей жить «здесь и сейчас».

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Источник: Instagram
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