Доктор Комаровский назвал лекарства, которые должны быть в аптечке у каждого

Москва, 24 марта. Известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский, известный как доктор Комаровский, перечислил лекарственные препараты, которые должны быть в аптечке каждого человека.

Отвечая на вопрос, что нужно иметь в аптечке из противовирусных, Комаровский пошутил, посоветовав запастись алкоголем.

«Из противовирусных для нормального взрослого человека можно иметь красное вино, и выпить с любимым человеком 150-200 грамм перед сном. Точно не помешает. Будет нормально. Коньяк не больше 50 грамм, если самочувствие удовлетворительное и нормальная температура. Тут же важно настроение, процесс. Я рекомендую так, других противовирусных держать я не рекомендую», — сказал Доктор Комаровский, отвечая своим подписчикам на вопросы о коронавирусе.

Врач добавил, что в аптечке также должны храниться средства для пероральной регидратации, жаропонижающие препараты (парацетамол, ибупрофен), солевые растворы, сосудосуживающие капли. Между тем Комаровский подчеркнул, что по каждому из препаратов нужно получить подробную информацию, и призвал фолловеров потратить время самоизоляции на саморазвитие, например, послушать на YouTube лекции о каждом из лекарств. Говоря о других заболеваниях пациентов, он посоветовал проконсультироваться с лечащим врачом.

Комаровский напомнил, что ответственность за здоровье свое, своих детей и родителей каждый несет сам.

Напомним, в конце прошлого года в китайском городе Ухань произошла вспышка коронавирусной инфекции, впоследствии вирус распространился по всему миру. На сегодняшний день, число заболевших превысило 382 тысячи человек, погибли свыше 16 тысяч человек, указал Infox.ru.