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Доктор Комаровский назвал лекарства, которые должны быть в аптечке у каждого

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Доктор Комаровский назвал лекарства, которые должны быть в аптечке у каждого

Москва, 24 марта. Известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский, известный как доктор Комаровский, перечислил лекарственные препараты, которые должны быть в аптечке каждого человека.

Отвечая на вопрос, что нужно иметь в аптечке из противовирусных, Комаровский пошутил, посоветовав запастись алкоголем.

«Из противовирусных для нормального взрослого человека можно иметь красное вино, и выпить с любимым человеком 150-200 грамм перед сном. Точно не помешает. Будет нормально. Коньяк не больше 50 грамм, если самочувствие удовлетворительное и нормальная температура. Тут же важно настроение, процесс. Я рекомендую так, других противовирусных держать я не рекомендую», — сказал Доктор Комаровский, отвечая своим подписчикам на вопросы о коронавирусе. 

Врач добавил, что в аптечке также должны храниться средства для пероральной регидратации, жаропонижающие препараты (парацетамол, ибупрофен), солевые растворы, сосудосуживающие капли. Между тем Комаровский подчеркнул, что по каждому из препаратов нужно получить подробную информацию, и призвал фолловеров потратить время самоизоляции на саморазвитие, например, послушать на YouTube лекции о каждом из лекарств. Говоря о других заболеваниях пациентов, он посоветовал проконсультироваться с лечащим врачом. 

Комаровский напомнил, что ответственность за здоровье свое, своих детей и родителей каждый несет сам. 

Напомним, в конце прошлого года в китайском городе Ухань произошла вспышка коронавирусной инфекции, впоследствии вирус распространился по всему миру. На сегодняшний день, число заболевших превысило 382 тысячи человек, погибли свыше 16 тысяч человек, указал Infox.ru.

Число зараженных коронавирусом в России достигло 438 человек

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