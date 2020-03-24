Дочь Заворотнюк не смогла уехать за границу из-за коронавируса

Москва, 24 марта. Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна Стрюкова собиралась уехать за границу, однако коронавирус испортил ее планы. В последнее время старшая наследница актрисы стала чаще выходить на связь с подписчиками в Instagram.

Как ранее уточнила дочь Заворотнюк, сейчас у нее сложный период в жизни, поэтому ей нужна поддержка среди поклонников. Стрюкова поделилась с поклонниками мыслями о красоте и дуализме. Она встретилась с подругой детства. Для этого случая дочь Заворотнюк примерила спортивный костюм оливкового оттенка и голубой бомбер.

«И в грусти, и в печали, и в светлые моменты она всегда со мной рядом, даже если находится на другом конце света», — поделилась дочь Заворотнюк.

Она подчеркнула, что в жизни нужно ценить все. В комментариях подписчики написали, что дружба важна. Они пожелали Заворотнюк скорейшего выздоровления.

В пятницу дочь актрисы опубликовала пост, в котором поделилась своими мыслями о кино и предложила подписчикам список хороших фильмов. Однако пользователи социальной сети начали обсуждать не только искусство. Некоторые из них стали интересоваться, как себя чувствует мама Анны, другие стали поддерживать дочь Заворотнюк.

В социальной сети Instagram подписчики Анны Заворотнюк, дочери знаменитой актрисы Анастасии Заворотнюк, попросили ее рассказать о состоянии здоровья ее знаменитой мамы.